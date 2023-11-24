中職／台鋼雄鷹奪二軍總冠軍 劍指一軍昂首飛翔

【撰文・石毓琪】

從去年成軍邁入首個二軍球季，平均年齡僅23歲的台鋼雄鷹，經歷開季一飛衝天， 季中連敗跌落車尾，球季尾聲開紅盤，戰到例行賽倒數第二場比賽確定前進總冠軍賽，面對對戰戰績5勝11敗劣勢的對手富邦悍將，小鷹們消化壓力，繳出全方面亮眼佳績直落三封王，中職賽場久違拋出綠色彩帶，挑戰來年一軍充分展現「鷹勇出擊」氣勢。

初次殺進總冠軍賽，即便是二軍，對這批台鋼新軍無疑是全新體驗，首戰開局守備失常，落後到 8局上紀慶然代打兌現「神調度」，一棒逆轉1分差勝出；延續前役陳柏清7局失兩分好投，「台製潛水艇」陳宇宏次役掛帥，7.1局無失分，台鋼聽牌。G3嘉義市原地續戰，打擊串聯發揮，賽事前段添進3分大局猶如定心丸，加上勝利組許育銘、王溢正連3天完美關門，3戰結束系列賽，雖然意外，贏得一點都不僥倖。

系列賽練抗壓 登一軍前最佳見習

G3封王戰後，小將們高高將台鋼雄鷹董事長王炯棻、總教練洪一中拋起，自2019年Lamigo三連霸後再度享受「胴上」禮遇，洪總以愉悅、幸福形容當下感覺，「我們從一開始成立，尤其是打擊、投球不是那麼穩定情況下，中間有一段時期最後一名，這些年輕選手很努力，一步一步慢慢成長。」

G1一局下先發一壘手王博玄發生失誤，為避免釀成大局，洪總當機立斷更換代守，賽後語重心長給小鷹機會教育，學習如何在緊張同時臨危不亂，與其掩蓋、憋在心裡，以喊聲向隊友分攤，反而能沖淡、麻痺情緒。執教生涯獲得7座一軍總冠軍，洪 總收穫第1座二軍總冠軍盃，坦言壓力有差，「雖然強度沒那麼高，選手還是要面對壓力，今天總算過第一關，我剛也說『大家高興一下子就好』，接下來還要再練習、參加冬盟，最重要目標是明年一軍賽事。可以肯定大家進步非常多，不過進步的程度是不是夠明年在一軍競爭，需要思考，不要滿足現狀，要繼續不斷努力、加油，對自己要求高一點，才能在更高LEVEL競爭。」

領隊劉東洋也認為，對選手幫助最大即是藉由冠軍賽先感受與例行賽截然不同張力，是打進冠軍賽最大意義，「能打進已是很大幫助，冠軍賽關注度高，承受壓力就大，但讓更多球迷認識台鋼雄鷹，他們平常曝光機會不多，大家比較不認識，冠軍賽這幾天線上收看人數不少，如果能讓球迷對這些臉孔、名字有印象也很好，當然最後結果是好的。」

台鋼雄鷹隊總教練洪一中。圖／台鋼雄鷹隊提供

身分轉換再出發 賢拜入隊扮催化劑

去年秋訓自辦熱身賽遭富邦無安打完封歷歷在目，劉東洋說， 那時不禁想「明年 比賽怎麼打？」如今能從7月二軍墊底，逐漸從低潮爬起，選手改變有目共睹，「他們一直在適應體力遇到撞牆期要怎麼解決問題，到後期比較知道長期賽季如何調整體能，而藍寅倫、王溢正等有經驗選手剛好在這個TIMING入隊，選手有了請益對象，教練與選手間也有溝通橋樑，學長一定在球隊裡起了化學效應。」

投手王溢正和野手藍寅倫在此次系列賽「上好上滿」，過去在洪總麾下征戰戴上冠軍戒，經交易從樂天到台鋼，陪伴小鷹從零開始很有感觸，藍寅倫說，二軍冠軍賽對台鋼和自己而言意義非凡，「真的把它看很重，甚至超過在Lamigo時期，包含了很多不想讓人家失望、更想替球隊拿下這座冠軍想法，還有自己給的壓力，只能盡量放輕鬆，做給學弟看、做好自己能做的事情。」

台灣大賽樹立背水一戰王者形象，王溢正均以關鍵戰先發出賽，這次二軍總冠軍賽3場負責關門，他自喻「CLOSER新生兒」，季賽最後幾場才轉救援投手，張力其實很恐怖， G2在2：0領先又有危機時守下，不禁忘情振臂，是系列賽最深刻瞬間，「畢竟來到新的環境，能夠打到冠軍賽，雖然是二軍，心情是一樣的。和隊友在一起真的會變年輕！我都可以當他們爸了，大了20歲。」

面對相差多歲隊友，最擔憂還是要用何種方式融入生活圈，藍寅倫說，剛加入希望能有共同話題，好在喜歡動漫得以開啟話題，「如果不先開口，他們應該不會主動找我，反之我想辦法適應環境，學弟也會慢慢親近，裝幼稚、不要那麼嚴肅，不然都說我不笑很兇。」一方面分享一軍經驗，幫忙年輕選手走在正確道路成長，同時身為選手一員，互相良性競爭。

帶著二軍冠軍頭銜，台鋼雄鷹明年劍指一軍。（台鋼雄鷹隊提供）

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