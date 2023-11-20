中職／台灣大賽最有價值球員徐若熙 傷癒重生繳封神之作

【撰文・鍾亞芳】

味全龍年僅23歲徐若熙G6在球隊退無可退時，飆出開局13上13下新紀錄，不僅瓦解樂天桃猿聽牌氣勢，也鼓舞隊友士氣，最終主場撒下封王紅彩帶，從傷勢破繭而出，「龍之子」徐若熙獲系列賽最有價值球員實至名歸。

2019年首輪第6順位獲龍隊指名，2020年就因骨刺問題動刀，2021年開始一軍出賽，因為過去傷痛史，教練團嚴格控管投球量，亮眼天賦無法掩蓋，該年3月17日一軍初登板繳出開局連11出局皆三振瘋狂紀錄，自此成為各界期待潛力強投。

復健痛到飆淚 龍之子浴火重生

期待2022年大展身手，無奈開季前再因手肘傷勢影響出賽進度，原先寄望不需開刀等待復原，直至7月恢復進度不佳，決定動刀重建右肘韌帶，這場手術與骨刺不同，需要1年多復健時間，職棒生涯開頭就第3度面對手術，火球少年正面看待，期許未來在職棒舞台展現百分百實力。

手術後只能從小肌群開始訓練，循序漸進重量訓練、恢復手肘伸展角度等，尤其恢復角度十分重要，術後容易發生組織沾黏，影響伸展角度，必須不斷拉開角度，其中痛楚沒有經歷過的人無法理解，徐若熙形容，每次角度一拉開，都會痛到眼淚直接掉下來。當恢復到能進牛棚投球時，一點不順利或不舒適，都會讓選手警鐘大響，生怕傷勢未復原之際雪上加霜，延後復出時程，除了枯燥與身體疼痛，如何克服心理陰影是更重要環節。

參考其他經歷同樣手術選手，不少人回到場上表現更勝以往，成為徐若熙咬牙苦撐動力，「重要的是認真復健，會痛，但是要忍耐！感謝防護員在我痛到抵抗的時候還是把我壓好。」復健過程中同時設想未來，為降低往後受傷機率，在允許範圍內不斷加強各部位肌力。

8月中終於進展到實戰環節，二軍3場短局數投球，共4.2局被擊出3支安打，投出5次三振、1次保送，用球數相當精簡，無論數據或內容都有一定水準。同月底重返一軍，共5場出賽，甫傷癒復出，教練團仍嚴格控管用球數，今年僅5場出賽，10月15日面對樂天桃猿中繼4局用67球，為本季單場最長與最多用球數，被擊出兩支安打，投出4次三振，失1責失，與過往表現相較中規中矩，本季例行賽最後1場出賽取得今年首勝，最快球速 156公里，最終進入台灣大賽28人名單。

味全龍擊敗桃猿封王，拿下台灣大賽MVP的徐若熙（中）遭隊友熱吻。 聯合報系資料照

G6封鎖暴力猿 站上頒獎台感動落淚

台灣大賽開打前一天兩隊公布先發投手，龍隊首戰先發既非例行賽「馴猿高手」布里悍，也不是投手雙冠王鋼龍，而是傷癒復出且有保護策略的台灣大賽菜鳥徐若熙，跌破眾人眼鏡，他以74球完成4局投球，被擊出4支安打，投出4次三振，沒有保送，失1責失，無關勝敗。

球隊落入2：3背水一戰劣勢，第六戰先發重責落到徐若熙身上，經過首戰洗禮，徐若熙背負延續戰線任務，前4.1局繳出連13上13下表現，刷新過去外籍投手勇壯（2003年G2）與明星（2015年G7）紀錄，5局上1出局後才被朱育賢敲安，7局投球僅被擊出1支安打，投出7次三振，沒有任何保送，無失分，在重要賽事投出職棒生涯單場最長局數，並飆出平個人最快157公里球速，退場後林凱威、陳冠偉各1局無失分精采壓制，終場龍隊2：0獲勝，不只扳平戰局，保留爭冠機會，也成為今年台灣大賽氣勢轉捩點。

賽後徐若熙獲選為單場MVP，在滿場萬名球迷面前站上頒獎台，全場飄揚歡慶勝利愉悅，少年臉上笑容滿盈，回憶過去1年多鮮為人知復健辛酸，眼眶滿盈感動淚水，哽咽將勝利榮耀化為感謝，回饋每一位曾給予幫助的人，「我要感謝的人太多了，從防護員到葉總，從我開刀一路……這一路走來，我也不想辜負大家對我的期望。」太多說不出口的感謝，徐若熙以實質成績回報，笑淚交織，對球迷、也對隊友喊話：「明天我們繼續龍眾一心，邁向總冠軍。」高中同窗劉基鴻溫馨為他擦去眼淚，二代龍挑戰金盃不只要重返過去前輩創造的紅色榮耀，同時也為初心而戰。

總教練葉君璋大讚徐若熙，這場關鍵戰役若沒有他如此完美表現，很難贏下來，徐若熙則表示，台灣大賽開打前就知道要扛首戰先發任務，也了解若戰線延長，會有再出賽機會，「不過不知道教練會把第6戰這麼重要任務交給我，雖然是第2次登板，還是非常緊張，這是沒有退路的比賽，每一局都告訴自己要毫無保留。」至於破紀錄的開局13上13下，他成熟回應：「主要還是下一場，還是要好好面對每一天的挑戰，而不是破紀錄後就什麼都不做。」

徐若熙（右）拿到台灣大賽MVP獎項。 聯合報系資料照

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