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「嘴綠」格林已成NBA公敵 勇士很難不被針對

聯合新聞網／ 特約記者李亦伸
勇士前鋒格林在場上的失控行為早已是「惡名昭彰」，這次跟灰狼中鋒戈貝爾的衝突立刻遭到聯盟的重罰，在柯瑞右膝受傷之際，對勇士來說更是雪上加霜。 美聯社
勇士前鋒格林在場上的失控行為早已是「惡名昭彰」，這次跟灰狼中鋒戈貝爾的衝突立刻遭到聯盟的重罰，在柯瑞右膝受傷之際，對勇士來說更是雪上加霜。 美聯社

我從來不相信NBA沒有因人成事，勇士前鋒「嘴綠」格林就是最好例子。格林對灰狼之戰因為對灰狼中鋒戈貝爾鎖喉勒頸，被聯盟禁賽五場，格林損失至少76萬美元，格林的五場禁賽引發太多爭議。

格林勒頸動作太超過禁賽合理，但禁賽五場太重。NBA比賽多的是肢體衝突，但勒頸、擊中頸部以上位置，很可能都要被判處極刑，除了顧及聯盟形象，更要重要的是保護球員。

格林動手勒頸肯定不能原諒，這是摔角動作不是籃球格鬥，犯了NBA大忌，但NBA一開單就是禁賽五場，確實太重。NBA為何出手這麼重，因為他是「嘴綠」，NBA聯盟眼中釘。

上季季後賽第一輪勇士vs.國王，格林就是在亂軍中一腳踩過國王中鋒沙波尼斯胸膛，這一踩已經註定格林很難脫身，惡名昭彰之餘，更多引發眾怒，最終難逃NBA法眼。

格林(中)踩在上季季後賽首輪對國王之戰，故意踩在沙波尼斯身上引發眾怒，當時只被禁賽一場，他似乎也不當一回事，但聯盟早已把他認定為累犯。 美聯社資料照片
格林(中)踩在上季季後賽首輪對國王之戰，故意踩在沙波尼斯身上引發眾怒，當時只被禁賽一場，他似乎也不當一回事，但聯盟早已把他認定為累犯。 美聯社資料照片

NBA揮拳 、勒頸、出手打人，基本上禁賽2-3場，除非情節重大惡跡斑斑，否則NBA不會太過針對和如此敏感。但嘴綠從上季季後賽對國王就被聯盟釘上，嘴綠動作誇張，加上素行不良，任何發生在格林身上的衝突很容易被放大檢視。

這次勇士、灰狼衝突，勇士前鋒格林、後衛湯普森和灰狼前鋒麥克丹尼爾斯三人被驅逐出場，有幾個關鍵細節：

1、湯普森和麥克丹尼爾斯兩人拉扯球衣，相互糾纏，兩人只要都判技術犯規就可以，並不需要驅逐出場。球迷是來看球星、看比賽、享受氣氛，觀眾要看精采好球、對決，不是來看裁判表演、作秀。

湯普森(右)和麥克丹尼爾(左)的衝突只需要用技術犯規就能解決，但格林進來攪局之後，事情就鬧大了。 美聯社
湯普森(右)和麥克丹尼爾(左)的衝突只需要用技術犯規就能解決，但格林進來攪局之後，事情就鬧大了。 美聯社

2、戈貝爾上前處理兩人衝突，戈貝爾並沒有攻擊湯普森，但戈貝爾胳臂架開的是湯普森，格林看見戈貝爾動作就抓狂，一步衝上架住戈貝爾鎖喉勒頸，還拖拽後行，事端擴大。

3、NBA勸架的人，如果架開的是對手，很容易被誤解，因為隊友上來可以幫拳、偷襲，這是老練NBA球員處理衝突、糾纏方式，看起來是在勸架解決衝突，實際上讓隊友可以趁機偷襲對手。

戈貝爾做的正是這樣，戈貝爾胳臂架開湯普森，格林第一時間看見戈貝爾正在「處理」湯普森，肯定要出手拯救隊友，勒頸、鎖喉、拖拽戈貝爾，也只是剛剛好。

4、NBA裁判當下透過回放檢視，肯定不會看不見細節，或是看不懂真相。格林勒頸動作粗野，充滿攻擊性非常惡劣，這很難被諒解，但關鍵在戈貝爾架開湯普森解決衝突的動作，格林這種鬥雞性格，被這樣的場面和動作引導，情勢就很難收拾。

同樣是勸架，保羅(右)和唐斯(左)都相當理性，只有格林像打了雞血一樣飛撲上去，還動手勒住戈貝爾的脖子，不處罰他就說不過去了。 美聯社
同樣是勸架，保羅(右)和唐斯(左)都相當理性，只有格林像打了雞血一樣飛撲上去，還動手勒住戈貝爾的脖子，不處罰他就說不過去了。 美聯社

5、說穿了這就是一場「誤會」，湯普森和麥克丹尼爾斯都不需要被驅逐出場，格林被驅逐合理，但禁賽五場太多，戈貝爾也很無辜。

NBA就是一場「秀」，一如上季季後賽格林踩過沙波尼斯胸口一樣，格林踩的很輕，那是警告和挑釁，沙波尼斯也演得很真很痛，實際上格林是踮著腳踩過去，並不是真實輾壓，這一腳就像馬戲團表演。

但NBA這次處理格林勒喉鎖頸動作就不只是一場秀，那有警告和警示意味，格林被聯盟針對，對格林和勇士都不公平。做為裁判最忌諱就是「情緒」和「刻板印象」左右哨音和直覺，太多情緒和自由心證，往往壞了比賽和執法公平性，裁判也是人，檢視裁決的也是人，人性都難免有這樣的罩門和弱點。

格林(中)動不動就要跟裁判抱怨，聯盟本來就對他是非常感冒。 美聯社
格林(中)動不動就要跟裁判抱怨，聯盟本來就對他是非常感冒。 美聯社

格林只能自認倒楣，勇士必須更爭氣，否則今年球季勇士會打得更辛苦。

NBA專欄 NBA 爵士 勇士 戈貝爾 湯普森

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