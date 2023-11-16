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擴編球隊快速奪冠難度高 響尾蛇、馬林魚都曾寫歷史

聯合新聞網／ 蔡政益
響尾蛇在2001年世界大賽中打敗洋基，成軍4年就封王，寫下擴編球隊中最快奪冠的紀錄。 美聯社資料照片
響尾蛇在2001年世界大賽中打敗洋基，成軍4年就封王，寫下擴編球隊中最快奪冠的紀錄。 美聯社資料照片

味全龍重回中職一軍後，僅花三年時間就拿下總冠軍，寫下擴編球隊最速奪冠的歷史新紀錄。而大聯盟也曾有擴編球隊加入短短幾年就拿下冠軍的佳話，響尾蛇馬林魚與大都會都曾寫下過歷史，今年拿下隊史首座冠軍的遊騎兵隊也曾是支擴編球隊，接下來就讓我們來回顧擴編球隊的奪冠史。

各界對於擴編球隊的定義或許各有不同，以新球隊身份加入當然是無庸置疑的，以中職來講早年的時報鷹、俊國熊、和信鯨及最近的台鋼雄鷹都符合定義。而聯盟合併後的新球隊通常也會算在擴編球隊，例如1976年ABA與NBA合併後，加入NBA的籃網、金塊、溜馬與馬刺隊。因此2003年中華職棒與台灣大聯盟合併後，加入中職的第一金剛與誠泰太陽在本文也算擴編球隊，而後來買下第一金剛的La New熊在加入中職第4年的2006年奪下隊史首座冠軍，寫下當時擴編球隊最快奪冠的紀錄。

至於頂新旗下的味全龍到底算不算擴編球隊？由於他們經歷過擴編選秀，以本文的認知算是支擴編球隊。但若以NBA的黃蜂隊作為例子，按照某些人的定義味全龍恐怕不算擴編球隊。2002年夏洛特黃蜂搬到紐奧良，2013年則改名為鵜鶘。而2004年夏洛特又成立一支名為山貓的新球隊，由於有經過擴編選秀，夏洛特山貓無疑是擴編球隊。但2014年夏洛特山貓又改名叫夏洛特黃蜂，並承接搬到紐奧良前那支黃蜂隊的隊史，此後有人認為2002年承接黃蜂隊球員的紐奧良鵜鶘在技術上才是擴編球隊，而承接隊史紀錄的現任夏洛特黃蜂算是重生球隊，不算擴編球隊。

味全龍只花3年就封王，寫下中華職棒擴編球隊最快奪冠紀錄。 聯合報系資料照片
味全龍只花3年就封王，寫下中華職棒擴編球隊最快奪冠紀錄。 聯合報系資料照片

大聯盟就比較沒有如此複雜的問題，其擴編史始於1961年，該年新成立洛杉磯天使與華盛頓參議員隊(即現在的德州遊騎兵)。在此之前大聯盟長期維持兩聯盟、16隊的規模，並集中在東岸與中西部，後來美國其他各地不斷發展且人口不斷成長，50年代中後期開始有球隊陸續搬遷，紐約巨人和布魯克林道奇就在這時期分別搬到舊金山與洛杉磯，原始的華盛頓參議員則搬到明尼蘇達並改名雙城隊，因此1961年成立的參議員隊是全新球隊，1972年搬到德州並改名遊騎兵隊。

1962年又有休士頓四五手槍隊(1965年改名太空人)與紐約大都會隊加入；1969年有堪薩斯皇家、蒙特婁博覽會(2005年搬到華盛頓並改名為國民)、聖地牙哥教士與西雅圖飛行員隊(1970年搬到密爾瓦基並改名釀酒人)；1977年有西雅圖水手與多倫多藍鳥；1993年有科羅拉多落磯與佛羅里達馬林魚(現邁阿密馬林魚)；1998年有亞歷桑納響尾蛇與坦帕灣魔鬼魚(現光芒隊)。

這14支擴編球隊中，僅有3支球隊在成軍十年內拿下世界大賽冠軍。第一支是1969年的大都會隊，他們同時也是第一支奪冠的擴編球隊。在此之前他們從未超過五成勝率，且兩年前才吞下100敗，是今年的遊騎兵隊之前另一支吞下100敗的兩年後能夠奪冠的球隊，沒想到在成軍第8年就拿下冠軍，因此被稱為「奇蹟大都會」(Miracle Mets)。陣中日後被選進名人堂的有席佛(Tom Seaver)這位大明星巨投以及還沒投出名號的萊恩(Nolan Ryan)，以及教頭哈吉斯(Gil Hodges)與板凳教練貝拉(Yogi Berra)。不少影劇都有提到1969年「奇蹟大都會」的事蹟，其中最為人所知的可能是《MIB星際戰警3》。

大都會隊成軍8年奪冠的紀錄在1997年被馬林魚隊給刷新，不少資深球迷對於當年馬林魚締造的驚奇應該都還記憶猶新。那年馬林魚聘請今年有望進入名人堂的李蘭(Jim Leyland)執掌兵符，先發投手有布朗(Kevin Brown)、費南德茲(Alex Fernandez)、萊特(Al Leiter)與新人赫南德茲(Livan Hernandez)，終結者由南恩(Robb Nen)擔綱，打線則有薛菲爾(Gary Sheffield)、阿魯(Moises Alou)、波尼亞(Bobby Bonilla)、強森(Charles Johnson)及菜鳥倫特利亞(Edgar Renteria)等好手。結果他們在不被看好的情況下拿下世界大賽冠軍，赫南德茲一口氣抱走國聯冠軍系列賽與世界大賽MVP，倫特利亞則在世界大賽第七戰延長賽擊出再見安打，成為歷史經典。馬林魚成軍第5年奪冠後，隨即進行臭名昭著的球員大拍賣，但在經過幾年重建後2003年又再度拿下冠軍。

馬林魚在1997年季後賽一路爆冷，最後竟然贏得世界大賽冠軍，成軍5年就奪冠，打破當時的紀錄。 美聯社資料照片
馬林魚在1997年季後賽一路爆冷，最後竟然贏得世界大賽冠軍，成軍5年就奪冠，打破當時的紀錄。 美聯社資料照片

現今大聯盟擴編球隊最快奪冠的紀錄是由2001年響尾蛇隊的4年所保持，今年再度打進世界大賽的他們找來了當年的英雄強森(Randy Johnson)與岡薩雷茲(Luis Gonzalez)開球，喚起了球迷的美好回憶。響尾蛇1999年就以百勝之姿打進季後賽，以兩年的速度成為史上最快打進季後賽的擴編球隊。2001年球季他們開除蕭瓦特(Buck Showalter)，找來布倫利(Bob Brenly)擔任總教練，並再度打進季後賽。當年響尾蛇隊以「左右護法」強森與席林(Curt Schilling)著稱，打線有岡薩雷茲、桑德斯(Reggie Sanders)、芬利(Steve Finley)、葛雷斯(Mark Grace)、康索(Craig Counsell)等老將。雖然是支年輕球隊，但主力多半由資深球員所組成，投打平均年齡都是32歲。他們在世界大賽面對尋求四連霸的強敵洋基隊，雖然有兩場因終結者金炳賢救援失敗而輸球，但第七戰靠著岡薩雷茲的再見安打拿下勝利，強森與席林同時獲選MVP。

響尾蛇隊四年奪冠還不是北美四大職業運動聯盟中最快的，1971年NBA公鹿隊在成軍三年就拿下冠軍，當年是由賈霸(Kareem Abdul-Jabbar，當時還叫阿辛道 Lew Alcindor)和羅伯森(Oscar Robertson)所領軍。無論如何，擴編球隊要在短時間內奪冠實屬不易，響尾蛇、馬林魚與大都會的例子畢竟還是少數。14支擴編球隊中至今仍有5支球隊還沒拿過冠軍，除了上述三支球隊，藍鳥與皇家分別花了16及17年奪冠已算快，天使、國民與太空人則分別花了42、51與56年奪冠，今年的遊騎兵隊更是花了63年才拿下冠軍。

由於當今大聯盟透過交易與自由球員簽約來補強是相當普遍的，只要有足夠的預算且眼光夠精準，加上天時地利人和，要像響尾蛇與馬林魚如此快速奪冠不是不可能。而中華職棒的球員更動並不像大聯盟如此頻繁，擴編球隊只能透過選秀補強即戰力或慢慢養成。雖然以球隊數來看，今年只有五隊的中職奪冠機率比有30隊的大聯盟高出許多，但味全能在三年內就拿下總冠軍還是相當不簡單。

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