中職／山頂上玩有誰能贏？ 曾豪駒、彭政閔執教的沉重包袱

中華職棒總冠軍賽日前落幕，樂天桃猿在3勝2敗聽牌優勢下，遭味全龍連拿2勝無緣奪得總冠軍，日本樂天集團入主中職4年無一冠，顯得相當悲情；2019年味全龍重新組軍，當時樂天桃猿的前身Lamigo桃猿締造三連霸後轉賣，應該沒人能想到，4年後的今天，龍族居然能鏖戰7場力退昔日常勝軍，這就是棒球魅力之所在，在此，也恭喜味全龍。

2011年La new熊北遷桃園更名「Lamigo桃猿」，洪一中回任一軍總教練，帶領猿軍9年豪取6座總冠軍，期間例行賽勝率0,555；驚人的是，這9年18個半季，Lamigo桃猿不曾在半季墊底，而且在三連霸期間，2017、18年都包辦上、下半季冠軍，2019年上半季也奪冠，完全輾壓其他球隊，這3年洪一中帶兵勝率高達0.599，成就史上最經典的「7冠教頭」。

2020年洪一中轉戰富邦悍將執教，原任Lamigo桃猿打擊教練的曾豪駒接任樂天桃猿總教練，曾豪駒在2004年就加盟La new熊，退役後轉任桃猿教練，血統純正也熟悉球隊文化和運作，當時是最適合接掌樂天桃猿兵符的人選，只是，洪一中留下豐功偉業，形成難以跨越的「一中障礙」，也讓曾豪駒初掌兵符就備感壓力。

曾豪駒擔任樂天桃猿總教練前兩年都沒有打進總冠軍賽，而且2020、21年下半季球隊都墊底，這就不免讓猿迷懷念，「如果讓洪一中繼續待這支球隊，是不是會比較好呢？」

洪一中(中)在Lamigo桃猿擔任總教練期間創造了輝煌的成就，曾豪駒接手後馬上就得面臨巨大的壓力，以及主力球員逐漸過了巔峰期的問題。 聯合報系資料照片

曾豪駒坦言，自己知道一定會被拿來跟洪總做比較，一開始很在乎，後來覺得跟自己比就好，他不像洪總這麼有經驗，只能從失敗中吸收經驗學習成長，也強調「總教練這工作是沒人可以教的。」

2022年樂天桃猿拿到上半季冠軍和年度勝率第一，直接取得總冠軍賽門票，只是被從季後挑戰賽打上來的中信兄弟直落四橫掃，無緣奪得總冠軍，林威助帶領黃衫軍連兩年在總冠軍賽橫掃對手完成二連霸，風光無比。

今年樂天桃猿沒有拿到上、下半季冠軍，以年度勝率第三之姿闖進季後賽，從下半季末對中信兄弟4戰脫穎而出，到季後挑戰賽3戰將統一獅橫掃出局，再到總冠軍賽打到第7戰才落敗飲恨，其實樂天桃猿在投手戰力較不足的情況下，已經打出一場場令人激賞的經典戰役，沒什麼好挑剔的，畢竟其他球隊也不是軟柿子，能打進季後賽靠的是實力，但要拿到總冠軍還要有一點點運氣。

曾豪駒執教樂天桃猿4年期間勝率0.522，其實是一張不錯的成績單，持平而論，這4年樂天桃猿找的洋將平均水準並非頂尖，整體洋投成績在全聯盟敬陪末座，即使投得很好，例如卡本特和威達爾就在季中被韓職球隊挖角，加上球隊主力球員傷病不斷，這都是樂天桃猿無法登峰造極的因素。

曾豪駒(中)帶隊4年期間，桃猿的表現並不算差，而且今年差一點就能拿下總冠軍，實在是相當可惜。 中央社資料照片

當然，樂天桃猿能拿出來被檢討的點很多，例如守備頻失誤，牛棚表現不穩定，不過，以曾豪駒為首的教練團也培養出不少令人眼睛為之一亮的選手，好比說從牛棚轉調先發的黃子鵬，投出本土王牌身手，成晉飛躍式成長一舉進入經典賽國家隊，梁家榮更在今年開花結果勇奪打擊王，左投王志煊改練側投表現令人驚艷，曾投到崩潰想轉行的陳克羿，今年成為可靠的先發輪值一員，宋嘉翔未來也可望接班扛主戰捕手。

只是，前面提到了，曾豪駒是「逢高買進」接總教練，要跨越「一中障礙」談何容易，球隊每一年的狀況都不一樣，其實很難去類比，但這就是曾豪駒接任樂天桃猿總教練的包袱，你可以說曾總帶的沒有很好，但平心而論也沒有到很差，同樣帶4年，統一獅總教練林岳平勝率只有0.494，季後賽更苦吞7連敗；至於樂天在總冠軍賽是否換帥，現在還是未知數。

同樣「接在高點」的還有中信兄弟總教練彭政閔，恰總的難度更高，因為前任黃衫軍教頭林威助2021年接掌兵符，在總冠軍賽4戰橫掃前一年霸主統一獅，幫助兄弟終結「7年6亞」的悲情命運，2022年總冠軍賽又以4戰橫掃樂天桃猿完成二連霸，戰績是不可思議的8勝0敗，這兩年中信兄弟例行賽勝率高達0.584，助總聲勢達到頂峰。

然而，今年5月不知道什麼原因，林威助無預警被換掉，由彭政閔緊急接任中信兄弟總教練，恰總帶兵戰績其實並不差，勝率0.522正巧和曾豪駒在樂天桃猿帶兵4年的數字一模一樣，只是中信兄弟不但達成開季前設定的三連霸目標，甚至連季後賽也沒份提早放假。

帶領中信兄弟2連霸的總教練林威助突然遭撤換，彭政閔(中)可能在還沒有做好充足準備的情況下就緊急上場救援，沒能再把球隊帶進季後賽，難免引起球迷抱怨，只能說他上任的時間點真的是非常不好。 中央社資料照片

職業棒球隊總教練應該是全世界最困難的工作之一，相信曾豪駒和彭政閔內心應該感觸很深，即使帶兵績效不差，曾總、恰總在「高點進場」，免不了會被外界拿來跟前任的洪總、助總做比較，這也是兩人執教的宿命。