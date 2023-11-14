灰狼防守脫胎換骨 勇士拚盡全力也難以對抗

勇士主場 110：116不敵灰狼，吞3連敗，開季主場1勝3敗。灰狼6連勝，7勝2敗西區第三。灰狼今年表現脫胎換骨，防守效率聯盟第一，中鋒戈貝爾、前鋒麥克丹尼爾斯是兩名年度最佳防守球員熱門人選，中前鋒唐斯進攻、數據表現平凡，但做為灰狼二當家，他開始理解團隊大於個人，防守重於進攻，更重要的是跟隊友緊密合作。

灰狼最大成長和改變就在核心球星愛德華茲的成長，22歲生涯第四個賽季，愛德華今年場均28分、6.3籃板、5.3助攻，5成投籃命中率和4成投籃命中率，完美取代唐斯成為灰狼老大，同時預約西區明星隊席位。

勇士這場球簡直被灰狼防守折騰得不成人形，團隊命中率3成85，三分命中率2成79，除了柯瑞以不到四成命中率砍38分，投進五記三分球，替補前鋒沙瑞奇11分、10籃板，其他全線熄火或失常。禁區得分灰狼以62：38狠爆勇士。

除了柯瑞之外，勇士其他球員都被灰狼守死，沒有什麼太好的出手機會。 美聯社

今年勇士特別強調防守，勇士教練柯爾也一再要求防守拉到精英級別，但勇士的防守還是不到位，儘管防守效率第11，比上季提升10名左右，但第一線防守容易被切被過，中路經常被擋拆刺穿，直接導致底線常常被開後門，勇士整場比賽都在苦苦追分。

這場球對灰狼和勇士各有指標意義

對灰狼來說，靠著聯盟第一防守，灰狼有足夠底氣和競爭力可以力拚西區前六，直接拿下季後賽資格。灰狼目前擁有聯盟禁區最佳防守者戈貝爾，外線最佳防守者麥克丹尼爾斯，前鋒唐斯、安德森的防守能力和協防經驗都被低估，防守能力和協防能力一流強大鋒線，灰狼在對位、團隊協防、一對一針對性防守根本無敵。

灰狼陣中光是戈貝爾(右)和麥克丹尼爾斯(左)兩把超級大鎖就能讓對手吃足苦頭，現在所有隊友也跟著積極防守，兇狠的狼性將在本季徹底展現。 美聯社

另外就是關鍵替補，中前鋒瑞德三分手感奇佳，前鋒安德森功能多樣，兩名後衛米爾頓、華克都有196公分，接近優質3D，能拉開空間、擁有三分狙擊火力，身高對位也不吃虧。

客場拿下勇士是灰狼戰力和防守強度完美展示，柯瑞幾乎只能靠個人單打和突破勉強得分，勇士防守平凡，進攻除了柯瑞幾乎沒有能改變灰狼防守的對位和體系，勇士原本倚賴的體系幾被破解。

「我對球員一對一防守和輪轉有足夠信心，這是我們的共識，當我們每場比賽都能打出精英防守強度，進攻就不會是我們顧慮的問題」灰狼教練芬奇肯定球員努力防守的信念和投入，這也是灰狼今年脫胎換骨贏球武器。

對勇士來說，除了柯瑞沒有第二個穩定得分點和支撐，這就是勇士的退化。勇士射手湯普森已經不再是五年前那個神奇射手，比賽爆發頻率和次數都在下滑，前鋒維金斯今年狀況和表現每況愈下，備受倚重年輕板凳前鋒庫明加有進步，但進步有限，還幫不了柯瑞。

勇士前鋒維金斯(左)本季表現越來越爛，身為2014選秀狀元，遇上灰狼學弟2020選秀狀元愛德華(右)，場上表現真的是蕃薯簽比魚翅。 美聯社

金塊中鋒約柯奇有後衛墨瑞，76人中鋒安比德有後衛麥克西，塞爾蒂克前鋒泰托姆有後衛布朗，湖人詹姆斯有前鋒戴維斯，獨行俠唐西奇有後衛厄文，但柯瑞身旁沒有穩定第二人，尤其是穩定第二進攻和持球點。

38歲保羅很有作用，但他確實老了，投籃、命中率、得分都處於生涯最低點。勇士如果不能出現一個穩定第二得分點，為柯瑞解除壓力，勇士接下來會打得更辛苦。

灰狼傳奇正在西區上演，這齣戲至少上半季都會非常精采。