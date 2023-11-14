亞冠賽／中職實力不若日韓 鋒哥調度+機槍打線成另類焦點

相隔6年的亞洲職棒冠軍爭霸賽(亞冠賽)將在本週16日於東京巨蛋展開，來自台灣、日本、韓國及澳洲4國的年輕潛力職棒球員，共聚一堂進行4天的比賽，17年的首屆亞冠賽僅有日、韓、台3國參加，由日職奪冠，韓職、中職則分居2、3名，本屆在澳職加入後也將有更多不同的化學變化。

亞冠賽著眼於讓年輕球員互相切磋，培養各國未來國家隊主力，因此資格限制為24歲以下或加入職棒聯盟未達3年年資的年輕球員，各國名單在10月24日公布，中職因有3名球員辭退國家隊，9日才確定最終參賽名單。

這屆亞冠賽台灣26人名單中有11名投手、3名捕手、7名內野手及5名外野手，其中絕大多數的球員在今年都有一軍經驗；關於投手調度，在母隊原本就定位為先發的古林睿煬、江國豪、陳克羿、王彥程等人應該就是本屆的先發輪值，曾峻岳、林凱威為雙終結者；由於名單中本季全壘打超過10支的僅有劉基鴻1人，再來就是岳政華的9轟，安打也是由劉基鴻及陳傑憲2人分佔前2名，另外如打擊率、打點等也只有上述3人進入聯盟前10名，因此打線將以陳傑憲、劉基鴻為主軸，搭配其餘具有腳程的打者，採用機關槍式的速度戰。

劉基鴻在台灣大賽有優異打擊內容，讓人期待他在亞冠賽也能有亮眼的表現。 聯合報系資料照片

日韓職的名單公布之後也引起球迷一陣討論，韓職的亞冠賽名單中有超過15人是甫在杭州亞運奪下金牌的國家隊成員，不過韓國亞運組隊本來就是以25歲以下為主，有許多重複人選也屬正常，儘管稍後有做出陣容更動，但這支韓職隊仍是奪冠熱門。

日職的名單就更豪華了，雖然平均年齡僅有23歲，但幾乎所有人都已經是一軍主力，投手部分除了根本悠楓之外，其他先發投手都出賽超過10場，其中成績最好的是西武今井達也的10勝5敗2.33防禦率，至於另外3場的表定先發，隅田知一郎、早川隆久早已是球隊的主要先發輪值，赤星優志是巨人重點培養的先發投手；打者方面也都是一軍主力球員，其中牧秀悟、佐藤輝明、岡林勇希、万波中正等人更是各項打擊數據在聯盟排前5的好手，這支年輕隊伍就算去打一級國際賽事也會有不錯的成績。

牧秀悟是本屆亞冠賽日職代表隊最全面的打者。 美聯社資料照片

各國名單一出來，就有許多不同的討論出現，主要分為兩大類，一種是到底怎麼選人的，派出去的球員的成績與日韓差太多，一定會輸得很難看；另一種則是認為亞冠賽本來就是給年輕球員交流用，連選進陳傑憲都不必要，比賽內容也是佛系看待就好。

其實如果是一級國際賽事，中職結合旅外的團隊出去比賽或許還有與日韓一拼的機會，但單靠中職且多為非一線球星的球員，就很明顯看得出來3國職棒間實力的差距了，既然如此，倒不如把焦點放在比賽勝負之外的地方，例如幾位球員的表現。

古林睿煬在昨日被公布是首戰對日本的先發投手，古林是台灣極具潛力的年輕投手，對上日本這些一軍打者會有何表現？投手當中還有已提出旅外FA申請的曾峻岳，不只台灣球迷，應該連日職球團都很關注，而在剛結束的台灣大賽有精彩打擊成績的劉基鴻、重回日本比賽的陳傑憲，還有入圍最佳進步獎的邱智呈等人，也都是值得期待的中職打者。

總教練陳金鋒首次帶領國家隊出征，之前雖在中職有2年的富邦二軍總教練經驗，但二軍比賽說實在並沒有太多球迷注意，對戰強度高一級的日韓，他的戰術運用及臨場調度將面臨大考驗，同時也會赤裸裸地呈現在全台灣球迷的眼前。