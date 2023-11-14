井川慶認證大聯盟罕見 山本由伸苦練出三大頂尖球路

今年的大聯盟自由球員市場，大谷翔平無疑是最大咖主角。不過，來自日本的歐力士王牌投手山本由伸，也受到相當大關注。頂著日職三屆勝投王、最高勝率和澤村賞，四屆三振王、防禦率王頭銜，凌駕於大部分日本投手的表現，山本由伸被視為大聯盟自由球員投手榜首，這一篇我們探討他有什麼本事，可在美國一球沒投的情況下被追捧。

山本由伸在日職被譽為投球技巧卓越，直球均速達152.9公里且最快球速紀錄是159公里。除了直球犀利還有多樣的變化球種迷惑打者，包括：滑球、指叉球、曲球、噴射球、卡特球等，其中指叉評價最高。山本的投球動作是斜肩，投球時將上半身推出同時以左腳推進，球探觀察他的下半身運用和守備極佳。這種罕見的投球姿勢是2017菜鳥年休季時，與前橫濱主砲打者筒香嘉智等球員自主訓練時，參悟出一套力量、柔韌和協調性提升的方法。

那時起，他每天花最少3個小時反覆訓練，包括從橋式運動的姿勢起身到核心肌群轉動。在體能教練建議下，他開始用重量400克的塑料標槍練投擲，還用4公斤重、類似錘子的工具做圓周運動。山本固定投球特點，就因標槍投擲獲得啟發，進而找出最適合自己的投球姿勢。日職新人年，山本由伸先發登板頻頻被對手打爆。為了減少投球數，他進一步強化卡特球，球速超過150公里。2019年春訓重返先發，還參考名人堂巨怪強森（Randy Johnson）滑球握法，開發出和卡特球反向的噴射球。

山本由伸特地學習了前大聯盟巨投蘭迪強森的滑球投法，讓他的球路有更強大壓制的能力。 2022 Topps Bunt 球員卡

根據前日本國家代表隊總教練稻葉篤紀的評估報告，山本由伸成長契機是2018年，他在投手丘上投球強而有力，讓打者一籌莫展。2019年，就將他納入國手。曾效力歐力士隊的旅美投手井川慶，在2020年球季點出山本由伸足以挑戰大聯盟，他說：「能輕易投出均速150公里快速直球，還可用相同的揮臂投出接近一樣速度的指叉球，這在大聯盟也很罕見，他的實力遠超過我，希望他把這種投球本領帶去美國。」

山本由伸儘管只有5呎10吋高、169磅重，在今年冬季會議仍為大谷翔平以外的熱點，尤其今日先發投手價值過人，因此被包括大聯盟官網內的媒體，在自由市場評價列為第一名，聲勢不輸昔日的達比修有、田中將大。球探報告中，對戰打者時山本有三種武器，快速直球可輕易超過90哩上探95哩。指叉球是難以被打者攻擊的武器，揮棒後要不是滾地球否則就被三振。他的曲球因非傳統投球姿勢，足以讓打者感到不安。控球是他最大的優點，2023年整季僅24次四壞球保送，保送率僅4.2%。拿到大聯盟，也只有四人一季投滿100局保送率比他好。

山本由伸的個頭不高，卻成為日職近年罕見的三屆澤村賞得主，年方25歲已經主宰聯盟，明年挑戰大聯盟也被非常看好。 2023 Topps 經典賽球員卡

去年12月，美國運動媒體《The Athletic》預言山本由伸有大聯盟王牌投手的潛力，由於他才只有25歲，就已在日職投出主宰力，未來勢必可在大聯盟創造傳奇，身價也將水漲船高。冬季會議前，媒體就注意到紐約洋基隊、紐約大都會隊、洛杉磯道奇隊和波士頓紅襪隊緊迫盯人，最有可能是他的新東家，同時西雅圖水手隊也被列為潛在隊伍。水手本季表現不俗，已在季後賽爭奪行列，在自由市場預定有一番動作，包括緊追大谷翔平和山本由伸。媒體披露，水手隊老總狄波托（Jerry Dipoto）口袋清單中，預計有超過兩億美元預算，山本由伸有可能納入籠絡的對象，原因是狄波托講了一句耐人尋味的話：「希望重建與日本的聯繫與關係。」再加上鈴木一朗昔日曾效力歐力士隊，若願意協助對爭取山本由伸有優勢。與一般自由市場模式不同，想要山本還得透過入札制度取得談判權，所以歐力士隊也會參一腳，此時有一朗擔任顧問的水手隊就佔了便宜。

獲得自由市場第一號投手，在冬季會議成為討論焦點。因此，即使芝加哥小熊、舊金山巨人、聖路易紅雀等隊的總經理不開金口，卻被媒體注意到，他們以間接管道打聽簽約山本由伸的可能性。《The Athletic》記者預測，山本在大聯盟第一紙合約可能是7年2.11億美元，《MLB Trade Rumors》網站預測為9年2.25億美元，共同點是拿下山本的代價，合約總值一定超過兩億美元。假設拿不下山本由伸，兩億美元還能簽下什麼投手？據說，前聖地牙哥教士隊的史奈爾（Blake Snell）追逐一紙7年2.45億美元大約，其次前費城人隊的諾拉（Aaron Nola）也是兩億美元起跳，甫與德州遊騎兵隊一起奪冠的蒙哥馬利（Jordan Montgomery）也想拿類似金額。山本由伸最終花落誰家，日內可見分曉。