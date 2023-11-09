規則改變後的季後賽無縫接軌 大聯盟改革真的很成功！

今年大聯盟啟用新規則後，最大話題就是投球計時器。春訓時有一場紅襪和勇士之戰，在最後滿壘、滿球數時，因為超過時間沒投球，擠回一分，比賽最後六比六和局。很多人就跳腳說，這如果發生在世界大賽怎麼辦。結果呢，今年世界大賽五場比賽，雙方總共投了1490球，一次違例都沒有。

從賽季一開始就看比賽的朋友們，應該都有發現，很多電視台到後來把轉播字幕的pitch clock都拿掉了，像是世界大賽的轉播單位福斯電視台，就決定不秀出計時器。因為大家已經非常習慣計時，你甚至沒有注意到它的存在。

今年季後賽前，大聯盟主席曼弗瑞和競賽委員會經過長考後，還是決定繼續使用計時器，而且時間不變，維持壘上無人時15秒，壘上有人時20秒。雖然球員工會主席克拉克（Tony Clark）曾在七月時表達希望季後賽時計時器要放慢些，但隨著球員適應速度超乎預期，這個聲音也小了很多。根據運動畫刊棒球作家維度奇（Tom Verducci）提出的數字，在賽季前100場比賽，每場比賽會出現0.87次違例；到了賽季最後100場，這數字降到0.17次；例行賽中67%的比賽連一次違例都沒出現過。曼弗瑞說，「我認為這是計時器幫助球員把比賽提升至最佳狀況的明證。例行賽和季後賽都證明了我們改變是對的，讓球迷看到更好的比賽。」

投球計時器極為有效地讓季後賽時間縮短。我們來看看近三年的季後賽時間對比。

林煒珽／製表

今年的世界大賽五場中有三場在三小時內收工，這是近27年第二次，而上次是在2006年時。而四場九局的世界大賽全都在3小時20分內，這是二十一世紀首次發生，打破了連續23年都起碼有一場九局比賽打超過3:20的紀錄。

至於整個季後賽，在11829球中，只有七次計時器違例。平均每六場比賽才會發生一次，大約1700球會有一球。這使得以往動輒出現的四小時馬拉松季後賽成為絕響，近十年來，共有41場超過四小時的九局季後賽，而且年年都有。不過今年，零次。

林煒珽／製表

維度奇強調，吵著計時器讓比賽該有的戲劇張力受到限制，他認為這完全劃錯重點。以世界大賽史上最戲劇化的一幕，1988年的第一戰，道奇的吉布森（Kirk Gibson）和運動家終結者艾克斯利（Dennis Eckersley）八球的纏鬥中，沒有一球超過20秒的限制。從2010年到2022年，世界大賽的比賽時間持續上升，增加了33分鐘無謂的浪費時間，投手拖檯錢，打者頻頻喊暫停，就是這樣的節奏，讓『棒球比賽就是無聊』的印象逐漸定型，但實施計時政策後，有效地限制了無意義浪費時間的動作，達成了大聯盟一直想要達成的八字箴言：時間更短，攻防更多。

維度奇說這並非強迫選手們趕時間，而是讓大聯盟比賽回到八十和九十年代的節奏。這張圖表整理了從1996年起九局結束的世界大賽比賽時間，今年的比賽的確回復到1996年的水準。而且厲害的是，這個改變無縫接軌，甚至沒人注意、沒人討論。這是我們在改變規則後最大的收穫。