中職／勇於讓本土扛大賽重責 桃猿決心打造投手王國

中華職棒台灣大賽目前正如火如荼展開，首次由猿龍在總冠軍戰對決，這兩隊都要挑戰重新出發後的第一座金盃。桃猿由Lamigo經營時，曾在2012年至2019年，8年拿下6座總冠軍，完成三連霸後轉賣給樂天。龍隊更是早在1997年至1999年拿下三連霸後，因為味全集團無意再經營職棒而宣告解散，直到2021年才重返一軍。

這次台灣大賽除了對戰組合是史上首見外，連兩戰連續的延長賽，讓戰況更具可看性。另外還有一個罕見的景象，就是前三戰都沒出現洋投對決的場面。味全在第一場賽事派出徐若熙掛帥，是繼2009年兄弟象廖于誠之後，再度出現首戰由本土投手先發。第二至四戰則是樂天派出黃子鵬、曾仁和及陳克羿，雖說這個安排與去年相同，不過當時是因為霸林爵受傷，不得不改用本土掛帥。上次他們因正常調度而派出兩位以上本土先發，是2014年還名為Lamigo時，他們當時派出王溢正、林柏佑及許銘傑三位旅外歸國好手，最後順利收下總冠軍獎盃。

然而自2015年開始，桃猿加重對於外援的倚賴，至2019年的5年間，4度晉級台灣大賽，雖然通通都封王，但除了王溢正各先發一場外，已無其他本土投手擔綱先發。桃猿王朝的這幾年陸續出現明星、蘭斯佛、史博威、賽格威、尼克斯等強力外籍球員，毫不掩飾除了暴力猿打線外，就是要靠洋投打天下。

2020年樂天株式會社入主桃猿後，雖然是接手三連霸的球隊，但在經營模式方面開始更弦易轍。從行政人員、教練團到球員都有不小幅度的異動，許多Lamigo時期功臣離隊，球隊換上新風貌後，戰績反而不如預期。另一方面，他們洋將的管道似乎也有所調整，然而或許恰巧是受到疫情影響，又或是洋將不巧的受傷，外援環節出現不少問題，讓他們戰績反而是跌跌撞撞。

經歷疫情影響，加上第五、六隊陸續出現，大量旅外及業餘好手投入中職，各隊戰力都補強不少。樂天桃猿著重在投手部份，選入大聯盟資歷的曾仁和及日職的陳冠宇，另外藉由交易及自由市場找來楊彬、賴鴻誠、陳鴻文等悍將。更重要的是藉由樂天體系找來具有農場養成經驗的川岸強，協助訓練及調整年輕投手群。

桃猿一直以來對於投手養成很有耐心，加上他們找來在日職育成經驗豐富的川岸強(右)指導，讓許多年輕投手有大幅度的進步。 聯合報系資料照片

樂天桃猿首先讓生涯前三年170場牛棚登板的黃子鵬改以先發身份出賽，定位非常清楚，就是完全轉換身份。由於他球路怪、轉速高、控球好、球質佳，而且體能不錯，近三年累計30勝，是中職最穩定的本土先發投手。他的勝場不只是本土最多，在整個聯盟也僅次於德保拉。桃猿的一個轉念，讓黃子鵬開創生涯巔峰，變身為球隊王牌投手。

只有黃子鵬當然不夠，桃猿持續嘗試其他本土投手，包含在選秀會挑走曾仁和及陳冠宇，另外給予農場球員張喜凱、陳克羿、莊昕諺、林子崴及楊彬等人許多機會。雖然陳冠宇在先發角色意外慘遭滑鐵盧，目前僅能以中繼出賽，但選秀前不被看好的曾仁和，成功扛下球隊四號先發。另外還有2018年入隊的陳克羿，去年才首度登上一軍，今年16場先發拿下6勝。

陳克羿一度差點遭到桃猿釋出，但經過調整及育成後，已經成為可獨當一面的先發戰力，就差累積經驗成為更強的投手。 聯合報系資料照片

昔日本土一哥王溢正、及備受期待的翁瑋均被交易，令許多桃猿球迷不捨，但換個角度想，就是球隊已有許多本土投手崛起，擠壓了他們的上場空間。當然除了黃子鵬外，曾仁和、陳克羿或其他球員，要成為大投手還有一段路要走。桃猿在季後賽出奇兵，改用雙洋投壓陣牛棚，給更多本土投手扛大賽重責，已經可以看到桃猿打造投手王國的決心！