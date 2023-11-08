聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／勇於讓本土扛大賽重責 桃猿決心打造投手王國

聯合新聞網／ Tzuyi
黃子鵬無論球路、轉速、控球及球質都有很好的表現，扛下桃猿一哥重任後，已經是近年的最強本土王牌投手。 聯合報系資料照片
黃子鵬無論球路、轉速、控球及球質都有很好的表現，扛下桃猿一哥重任後，已經是近年的最強本土王牌投手。 聯合報系資料照片

中華職棒台灣大賽目前正如火如荼展開，首次由猿龍在總冠軍戰對決，這兩隊都要挑戰重新出發後的第一座金盃。桃猿由Lamigo經營時，曾在2012年至2019年，8年拿下6座總冠軍，完成三連霸後轉賣給樂天。龍隊更是早在1997年至1999年拿下三連霸後，因為味全集團無意再經營職棒而宣告解散，直到2021年才重返一軍。

這次台灣大賽除了對戰組合是史上首見外，連兩戰連續的延長賽，讓戰況更具可看性。另外還有一個罕見的景象，就是前三戰都沒出現洋投對決的場面。味全在第一場賽事派出徐若熙掛帥，是繼2009年兄弟象廖于誠之後，再度出現首戰由本土投手先發。第二至四戰則是樂天派出黃子鵬曾仁和及陳克羿，雖說這個安排與去年相同，不過當時是因為霸林爵受傷，不得不改用本土掛帥。上次他們因正常調度而派出兩位以上本土先發，是2014年還名為Lamigo時，他們當時派出王溢正、林柏佑及許銘傑三位旅外歸國好手，最後順利收下總冠軍獎盃。

然而自2015年開始，桃猿加重對於外援的倚賴，至2019年的5年間，4度晉級台灣大賽，雖然通通都封王，但除了王溢正各先發一場外，已無其他本土投手擔綱先發。桃猿王朝的這幾年陸續出現明星、蘭斯佛、史博威、賽格威、尼克斯等強力外籍球員，毫不掩飾除了暴力猿打線外，就是要靠洋投打天下。

2020年樂天株式會社入主桃猿後，雖然是接手三連霸的球隊，但在經營模式方面開始更弦易轍。從行政人員、教練團到球員都有不小幅度的異動，許多Lamigo時期功臣離隊，球隊換上新風貌後，戰績反而不如預期。另一方面，他們洋將的管道似乎也有所調整，然而或許恰巧是受到疫情影響，又或是洋將不巧的受傷，外援環節出現不少問題，讓他們戰績反而是跌跌撞撞。

經歷疫情影響，加上第五、六隊陸續出現，大量旅外及業餘好手投入中職，各隊戰力都補強不少。樂天桃猿著重在投手部份，選入大聯盟資歷的曾仁和及日職的陳冠宇，另外藉由交易及自由市場找來楊彬、賴鴻誠、陳鴻文等悍將。更重要的是藉由樂天體系找來具有農場養成經驗的川岸強，協助訓練及調整年輕投手群。

桃猿一直以來對於投手養成很有耐心，加上他們找來在日職育成經驗豐富的川岸強(右)指導，讓許多年輕投手有大幅度的進步。 聯合報系資料照片
桃猿一直以來對於投手養成很有耐心，加上他們找來在日職育成經驗豐富的川岸強(右)指導，讓許多年輕投手有大幅度的進步。 聯合報系資料照片

樂天桃猿首先讓生涯前三年170場牛棚登板的黃子鵬改以先發身份出賽，定位非常清楚，就是完全轉換身份。由於他球路怪、轉速高、控球好、球質佳，而且體能不錯，近三年累計30勝，是中職最穩定的本土先發投手。他的勝場不只是本土最多，在整個聯盟也僅次於德保拉。桃猿的一個轉念，讓黃子鵬開創生涯巔峰，變身為球隊王牌投手。

只有黃子鵬當然不夠，桃猿持續嘗試其他本土投手，包含在選秀會挑走曾仁和及陳冠宇，另外給予農場球員張喜凱、陳克羿、莊昕諺、林子崴及楊彬等人許多機會。雖然陳冠宇在先發角色意外慘遭滑鐵盧，目前僅能以中繼出賽，但選秀前不被看好的曾仁和，成功扛下球隊四號先發。另外還有2018年入隊的陳克羿，去年才首度登上一軍，今年16場先發拿下6勝。

陳克羿一度差點遭到桃猿釋出，但經過調整及育成後，已經成為可獨當一面的先發戰力，就差累積經驗成為更強的投手。 聯合報系資料照片
陳克羿一度差點遭到桃猿釋出，但經過調整及育成後，已經成為可獨當一面的先發戰力，就差累積經驗成為更強的投手。 聯合報系資料照片

昔日本土一哥王溢正、及備受期待的翁瑋均被交易，令許多桃猿球迷不捨，但換個角度想，就是球隊已有許多本土投手崛起，擠壓了他們的上場空間。當然除了黃子鵬外，曾仁和、陳克羿或其他球員，要成為大投手還有一段路要走。桃猿在季後賽出奇兵，改用雙洋投壓陣牛棚，給更多本土投手扛大賽重責，已經可以看到桃猿打造投手王國的決心！

棒球專欄 中華職棒 樂天桃猿 黃子鵬 曾仁和 王溢正 陳冠宇

相關新聞

沒球打可別說是歧視 白襪安德森災難般的2023賽季

2023賽季應該是白襪明星游擊手安德森（Tim Anderson）整個職業生涯最不願回想的一個賽季，表現差勁就算了，唯一的Highlight還是與守護者球星拉米瑞茲（Jose Ramirez）在球場裡

中職／勇於讓本土扛大賽重責 桃猿決心打造投手王國

中華職棒台灣大賽目前正如火如荼展開，首次由猿龍在總冠軍戰對決，這兩隊都要挑戰重新出發後的第一座金盃。桃猿由Lamigo經營時，曾在2012年至2019年，8年拿下6座總冠軍，完成三連霸後轉賣給樂天。龍

亞冠賽／日本新世代砲手雲集 長程火力更勝上一屆

2023年亞洲職棒冠軍爭霸賽即將在下週四16號開打。本屆日本武士隊歷經一段教練難產期後，最終由曾擔任上屆亞冠賽守備跑壘教練，近年帶過U-12監督的井端弘和擔任。在井端的率領下，本次日本野手群選入了多位

中職／G1、G2王家兄弟左右戰局 G3最大變數是鋼龍

台灣大賽前兩戰打得精彩，G1鏖戰14局，味全龍才靠劉基鴻再見全壘打以3:2氣走樂天桃猿，G2兩隊打到11局，樂天桃猿在11局上一口氣灌進4分奠定勝基，以4:0完封味全龍，兩隊各拿1勝，比賽回到原點，形

日職／戰力考量大於私人紛擾 中田、山川仍是FA搶手貨

阪神在5日的日本大賽第7戰中獲勝，以4勝3敗奪下相隔38年之久的日本一殊榮，自此今年日職賽程全部告一段落，接下來還會在日本舉辦的職棒相關賽事就只剩下16日開打的亞冠賽，而在亞冠賽之外，季後的最大重頭戲

取代席亞康成暴龍領袖 變種前鋒巴恩斯有皮彭影子

暴龍經延長賽123：116力克馬刺，客場完成22分逆轉，開季取得3勝4敗東區第八，暴龍勝率不到五成，在東區還小有競爭力。暴龍沒掉隊有兩個關鍵，第一是防守，暴龍開季防守效率聯盟第八，前段班水平，暴龍靠一

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。