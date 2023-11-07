中職／G1、G2王家兄弟左右戰局 G3最大變數是鋼龍

台灣大賽前兩戰打得精彩，G1鏖戰14局，味全龍才靠劉基鴻再見全壘打以3:2氣走樂天桃猿，G2兩隊打到11局，樂天桃猿在11局上一口氣灌進4分奠定勝基，以4:0完封味全龍，兩隊各拿1勝，比賽回到原點，形成變相5戰3勝制的台灣大賽。

首戰其實樂天桃猿贏面較高，樂天在第2、3、4局都在一出局後讓對方攻佔得點圈，最終順利守成力保不失，形勢和氣勢逆轉，5局上樂天添得1分後，卻在無人出渠滿壘局面遭王躍霖化解失分危機，未能單局一舉打垮味全龍，導致延長賽14局下劉基鴻轟出再見全壘打，單場雙響砲打下全隊所有打點，味全龍帶走勝利。

首戰味全龍攻勢不斷卻屢攻不下，可以說劉基鴻一人爆氣演出救了全隊，獲選單場MVP實至名歸，王躍霖無人出局滿壘完美拆彈同樣居功厥偉，堪稱影子MVP，樂天桃猿首戰該拿下卻未拿下，其實相當可惜。

王躍霖在台灣大賽首戰5局上化解滿壘失分危機，貢獻度不輸給打出雙響砲的劉基鴻。 記者余承翰／攝影

第2戰味全龍洋投布里悍先發8局只被敲出3支安打無失分，徹底壓制樂天桃猿打線，其實已為團隊創造贏球契機，因為例行賽味全龍對樂天桃猿先發投手黃子鵬打得相當順手，黃子鵬對戰防禦率高達5.53，對左打被打擊率超過3成，賽前數據味全龍對他其實是有明顯優勢的。

然而實際對戰起來，味全龍打者明顯沒有耐心，幾乎前2球就出棒，而且結果多半不好，這也讓黃子鵬投得相當輕鬆，前5局居然只用了52球，讓他一路投到8局結束才退場，總計才投了93球，對左打被打擊率只有2成，這其實是味全龍打者相當大的miss。

要知道，樂天桃猿首戰王牌威能帝先發5局就用了98球，味全龍打者相當有耐心纏鬥、選球，不斷消耗威能帝用球數，進而讓樂天桃猿牛棚完全燃燒，最後還拿下勝利，照理說，首戰已讓對方牛棚幾乎全員出動，面對黃子鵬味全龍卻失去耐心，間接幫助到老虎投球，也讓樂天可以慢慢打牛棚這幾張牌，對龍隊而言相當可惜。

以結果論來看，王維中在11局上被打爆痛失4分苦吞敗投，細看內容其實和例行賽的狀況很像，王維中後援登板經常很輕鬆就抓下第一個出局數，卻又很輕易地保送第二名打者，讓自己陷入不利局面。

王維中在台灣大賽G2的第11局上登板後援遭遇亂流，0.2局失4分皆是自責分，也吞下這場比賽的敗投。 記者林伯東／攝影

王維中面對第三名打者梁家榮，被擊出三壘方向強勁滾地球，持平而論這一球並不好接，不過三壘手劉基鴻對於自家天母球場非常熟悉，這一球其實有機會擋在身前，至少形成一人出局一、二壘有人，不至於打穿防線掉分，結果他選擇用側身接球但沒接到形成重傷害，王維中勢必有受到影響，接連被敲出3支安打種下敗因。

接下來王維中會不會再上場，我覺得當然會，但會更慎選登板時機，畢竟季末5場比賽王維中就有4場丟分，台灣大賽初登板又大失血，近況不理想，已經讓他投「乾淨的一局」，場面卻一發不可收拾，無論是對他或對教練團來說都出現信心危機。G1王躍霖是關鍵人物，G2王維中也是關鍵人物，味全龍王家兄弟表現好壞左右戰局。

其實在台灣大賽開打前，味全龍4名先發投手徐若熙、布里悍、鋼龍、伍鐸一字排開，其實只有鋼龍比較令人擔心，除了個性之外，還有他已經很久沒投高張力賽是，上次在例行賽登板已是10月12日，今天第三戰在桃園客場作戰，又那麼久沒投實戰(非練習賽)，鋼龍投球手感是否受影響值得觀察。

例行賽曾仁和對味全龍防禦率超過5，與黃子鵬的狀況相似，味全龍前兩戰得點圈有人17支0，打擊率是零，除了寄望團隊關鍵一擊，面對曾仁和投球更要有耐心才行。

樂天桃猿前兩戰守備雖然沒有發生失誤，不過打擊完全沒有發揮，團隊打擊率0.193、上壘率0.287、長打率0.229，完全沒有展現暴力猿打擊本色，如果不是第二戰打爆王維中，數據會更難看；我還是比較看好味全龍能拿下總冠軍，前提是打擊要有所發揮。