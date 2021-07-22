河南暴雨康師傅倉庫坍塌 沖出30萬瓶飲料民眾洪水中瘋搶

中國河南鄭州連日暴雨，淹水災情相當嚴重，部分民眾傷亡外，當地商家也因洪水損失慘重。據傳康師傅在鄭州當地的倉庫不敵豪雨沖刷倒塌，30萬瓶飲料被沖出建築飄到街上，許多民眾見此景象竟不顧安危衝進洪水瘋搶。

河南暴雨災情慘重，據《中國報》報導，食品品牌康師傅位於馬寨鎮的倉庫也因大雨坍塌，庫存的30萬飲料全被沖至大街上，場面驚人。民眾見此景象蜂擁而至，在洪水中瘋搶四處飄浮的飲料，有些民眾甚至用傘、嬰兒車等工具裝載撿拾到的戰利品。

影片曝光後引起熱議，許多網友認為不應罔顧身命安全瘋搶免費飲料，也有網友指出撿飲料是擔心下水道遭堵住，或是有人踩到滑倒受傷。

PTT上也掀起相關討論，網友紛紛表示相當危險，「不是應該跑嗎？」、「為了搶飲料不怕被淹嗎？」、「我就問為什麼這麼大水還要為了幾罐飲料在搶，難道這是韭菜還是狼性我已經分不清楚了」、「類似存糧吧？淹成那樣吃喝怎辦」、「塑膠包裝很防水的啦，台灣一樣會搶啦」。