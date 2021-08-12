快訊

林口包子店兩個月電費38萬元 台電勘查結果出爐

修車廠長大的柏克萊學霸：我是家裡沒光環的那個 但媽媽從不比較

買好買滿！墨西哥跳水選手東奧血拼 價錢一亮網友驚：好多！

聯合新聞網 / 綜合報導
墨西哥跳水選手帕奇科在社群網站上分享他在東京奧運採買的影片。圖擷取自IG
墨西哥跳水選手帕奇科在社群網站上分享他在東京奧運採買的影片。圖擷取自IG

東京奧運雖然落幕，不過對許多選手而言，無論是場上的比賽，還是場下體驗到的日本風情，都是令人相當難忘的回憶。最近一位墨西哥選手，就在社群網站上，分享自己趁著東奧大採購的影片。

根據日本媒體「ENCOUNT」報導，墨西哥跳水選手帕奇科（Rommel Pacheco）最近在個人抖音上，分享他在東京奧運的選手村的商店，大肆採買紀念品。可以看到他的購物袋內，堆滿了T恤、徽章等等品項，購入的數量之多，讓他在最後結帳時，必須付上高達13萬8710日幣（相當於新台幣34861元）的費用。

@rommel_pacheco

Esto lo que me traje de Tokyo2020 #rommelpacheco #tokyo2020 #olympics #espirituolimpico #juegosolimpicos #tokyoolympics #clavados

♬ original sound - Justin Vibes

網友們看了，紛紛表示「嗚哇也買太多」、「分一點給我吧」、「光買個土產就13萬8000日幣」、「可能覺得以後未必會再來第二次就全買了」、「很多應該是要送給幫助他的人」、「對奧運選手來講不是錢的問題，而是有紀念價值吧」、「有一大堆領帶我喜歡」、「我有錢也想買爆」。

今年35歲的帕奇科是經驗豐富的選手，過去就曾代表參賽2004雅典奧運及2008北京奧運，並在三次世界錦標賽中奪牌過。本次東京奧運決賽中，他以428.75分拿下第六名的成績。

東奧萬花筒 2020東京奧運

延伸閱讀

口罩也擋不住的熱情 英記者拍下這張歡送照直呼：太美麗了

奧運選手飛機搭什麼艙等？ 荷蘭高球選手由姊姊開飛機載回家

圖輯／和服、相撲、櫻花成主設計 奧運馬術賽場濃濃日本味

日本三明治「難以言喻的美味」 新加坡記者愛上這款超商冰品

相關新聞

買好買滿！墨西哥跳水選手東奧血拼 價錢一亮網友驚：好多！

東京奧運雖然落幕，不過對許多選手而言，無論是場上的比賽，還是場下體驗到的日本風情，都是令人相當難忘的回憶。最近一位墨西哥選手，就在社群網站上，分享自己趁著東奧大採購的影片。

奧運哪項運動奪金台灣會暴動？ 網一面倒：絕對變奇蹟之日

2020東京奧運於8日正式落幕，這次台灣代表隊拿下12面獎牌，包含二金、四銀、六銅），創下參加夏季奧林匹克史上最佳成績。一名網友好奇，「哪種運動拿金牌，台灣會暴動？」，吸引不少網友熱烈討論。

主辦國靠「自選項目」大拿獎牌！盤點5項奧運已停辦運動

東京奧運落幕，交棒花都巴黎。在歷屆奧運賽事中，除了各國奪牌表現之外，最引人矚目的，莫過於主辦國「自選運動項目」，為比賽帶來的意外驚喜。

東奧金牌被名古屋市長咬了一口 可望換新

東京奧運已於8日落幕，但日本名古屋市長河村隆之4日咬了東奧女壘20歲投手後藤希友金牌一事還未平息。有日媒報導，後藤可望換...

中國奪88面奧運獎牌 安徽省掛零被點名應反思

中國不只在國際上比較奧運金牌數，國內各省份間的較勁也沒有停過，多省大肆宣傳自家運動員奪金。但安徽省今年派出8名運動員參賽...

巴黎奧運獎牌設計理念為分享 獎牌「可拆式」能一分為四

由於東京奧運因疫情延期1年，2024巴黎奧運將在三年內舉行，獎牌設計師Philippe Starck這次以「分享」作為設計理念，獎牌可各自分離，能總共分成四面，讓奪牌選手可以與家人或朋友分享喜悅。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。