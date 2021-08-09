世界第一的美食！外國選手大推選手村這一味：我每餐都要吃

東京奧運期間，主辦國日本也在選手村內，替各國好手準備各式各樣的美食佳餚。而在琳瑯滿目的菜色當中，許多選手不約而同的表示，其中最好吃的一道料理，就是日本相當常見的平民美食「日式煎餃」。

根據日本媒體「Hint-Pot」報導，代表葡萄牙的男子桌球選手若昂（Geraldo Joao），29日在IG分享在東奧的參賽點滴。相比其他照片都是拍他自己，唯獨中間穿插了一張日式煎餃的照片，可見得他特別中意這道料理。

代表美國參加女子七人制橄欖球比賽的好手伊洛娜（Maher Ilona），也在抖音上分享短片，拍攝她享用選手村日式煎餃的過程。她還大讚「我每餐都要吃這個」，「世界上最好吃的餃子就在奧運選手村」，並邊吃邊發出「嗯、嗯」的聲音，相當享受餃子的美味。

加拿大女子游泳選手哈維（Mary-Sophie Harvey），也在拍下美麗海景的時候，以「景色就跟餃子一樣棒」稱讚，顯示出她也是另一位日式餃子的粉絲。

許多外國網友也紛紛表示「確實…沒吃過比日本更棒的」、「老實說我好嫉妒啊」、「白天晚上都要吃餃子」、「餃子真的很好吃呢」、「歡迎來到日本享受日式餃子」、「一定要搭配醬油、醋跟辣醬一起吃」、「京都的先斗町有很棒的餃子店喔！很多外國人都會來，等疫情結束後歡迎來品嚐」。

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