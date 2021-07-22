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紙板床耐重實測3人蹦跳沒問題 150公斤舉重女將仍不敢睡

聯合新聞網 / 綜合報導
澳洲曲棍球隊的3位球員po出像在跳彈簧床的照片，測試紙板床耐重度。 截圖自推特
澳洲曲棍球隊的3位球員po出像在跳彈簧床的照片，測試紙板床耐重度。 截圖自推特

東京奧運的厚紙板床架再度引發熱議，除了可循環再利用的環保概念，紙板床是否夠堅固也成為選手們最好奇的問題，還有選手搞笑表示，萬一尿床了紙板床會不會直接塌陷，因此，已入住選手村的運動員紛紛以行動實測床是否會因激烈運動而倒塌。

今年東京奧運以環保為主軸，其中選手村房間用紙板搭建的床架耐重也引起討論，雖然官方掛保證，表示紙板床可承載200公斤的重量，不必擔心床垮掉，但仍有許多選手在社群平台發表實測結果，澳洲曲棍球隊的正妹選手們也PO出5人擠在同一張床，以及3位球員像在跳彈簧床的照片，也間接證實紙板床應該還算堅固，耐重可達200公斤以上。

此外，也有網友關心體重達150公斤的中國87公斤以上量級舉重女將李雯雯睡在這張床上是否安全，她也乾脆搬走床墊直接睡在地板，並在社群媒體上幽默地回應：「不用擔心，因為我睡在地上，所以沒有問題。」

東奧萬花筒 2020東京奧運

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