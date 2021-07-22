紙板床耐重實測3人蹦跳沒問題 150公斤舉重女將仍不敢睡
東京奧運的厚紙板床架再度引發熱議，除了可循環再利用的環保概念，紙板床是否夠堅固也成為選手們最好奇的問題，還有選手搞笑表示，萬一尿床了紙板床會不會直接塌陷，因此，已入住選手村的運動員紛紛以行動實測床是否會因激烈運動而倒塌。
今年東京奧運以環保為主軸，其中選手村房間用紙板搭建的床架耐重也引起討論，雖然官方掛保證，表示紙板床可承載200公斤的重量，不必擔心床垮掉，但仍有許多選手在社群平台發表實測結果，澳洲曲棍球隊的正妹選手們也PO出5人擠在同一張床，以及3位球員像在跳彈簧床的照片，也間接證實紙板床應該還算堅固，耐重可達200公斤以上。
KJ and @Emilyjsmith26 along with a few other @Hockeyroos girls, tested out those infamous #Tokyo2020 cardboard beds in the Athlete’s Village yesterday 🛏🎌#TokyoTogether #HockeyInvites pic.twitter.com/Rmn9swmkCw— NSW Pride (@NSWPrideH1) July 21, 2021
此外，也有網友關心體重達150公斤的中國87公斤以上量級舉重女將李雯雯睡在這張床上是否安全，她也乾脆搬走床墊直接睡在地板，並在社群媒體上幽默地回應：「不用擔心，因為我睡在地上，所以沒有問題。」
▪ 直擊東京奧運 掌握中華隊最新動態
▪ 跟緊中華隊！ 必收藏東奧賽程與轉播表
▪ 男籃賽程與晉級表 美國隊力拼衛冕
▪ 棒球賽程與晉級表 地主日本全力爭金
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言