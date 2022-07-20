散步免罩新制上路 他問「防疫至今最荒謬措施？」網狂推這個

疫情指揮中心指揮官王必勝昨(19)日宣布，即起放寬騎機車、腳踏車及從事戶外工作者於空曠處工作時可免戴口罩，王說「我想散步也是一種運動，也可不必戴口罩」，指揮中心大幅放寬口罩禁令，卻也引發民眾困惑。

有網友在PTT以「 防疫至今最荒謬的措施是哪一項」為題發文，他說過去兩年多防疫至今，台灣有不少防疫措施、政策都滿值得吐槽的，「其中哪一項措施你覺得最扯、最好笑？」引起熱烈回響。

不少人對口罩政策最有感，「用電鍋蒸口罩」、「我OK你先領」、「健康的人不用戴口罩，搭計程車、捷運、公車不用戴口罩」、「從不用戴口罩到不能不戴口罩，超級可悲」、「自家車上不戴口罩，被警察攔下來開單」、「零確診口罩戴緊緊，破萬例開放不用戴口罩」、「口罩販賣機」。

圖為2020年4月陳時中(左)在疫情記者會中，示範用電鍋蒸口罩。記者楊雅棠攝影／報系資料照

有人陷入回憶殺，「校正回歸、疫苗亂象」、「加油站不給上廁所」、「九宮格，連學生都知道是智障政策」、「拆籃球框」、「二期沒過就開打高端」、「監控萬華區60萬民眾足跡」、「丟鑰匙」、「封健身房，不封餐廳，邏輯死亡」、「除了封鎖邊境外，哪個不荒謬你告訴我」。

圖為之前大甲媽遶境，鎮瀾宮在出入口要求民眾實聯制再入內。記者許正宏攝影／報系資料照

不少人最討厭實聯制，「實聯制，結果詐騙簡訊一堆」、「1922是外包沒公權力」、「實聯制掃半天，然後收到一堆炒股貸款簡訊」、「實聯制絕對第一名，搞半天根本浪費時間浪費錢」、「出去吃個飯被匡到，自費坐牢14天」。

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