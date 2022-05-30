國內疫情燒不停 醫建議「外出帶1東西」防病毒跟回家
國內新冠肺炎疫情持續延燒，每日確診數都飆破萬例，許多人身邊的親朋好友都不幸染疫。台南市立安南醫院副院長許秉毅在臉書上發文分享，提醒民眾出外時記得隨身攜帶「酒精擦濕紙巾」，也要儘量避免坐公共場所的椅子，才不會把病毒帶回家。
隨著疫情持續爆發，許秉毅在臉書「吃病」上發文，表示單日確診人數達到8萬左右的「高原期」，許多好友或好友的親人也都確診了。不過他也提醒，「要請大家注意，現在我們每天似乎都有可能接觸到沒有明顯症狀的COVID-19患者，或被COVID-19病毒污染的環境」。
許秉毅接著透露自己近兩個月已經歷7次COVID-19病毒的攻擊，而他也數次接觸確診病人以及護理師，在接觸當下，對方似乎沒什麼感冒症狀，是在接觸過後，才被告知有接觸到確診者。另外，他也分享一位門診病人的狀況，病人當時是因為肚子不舒服來看診，而在做胃鏡之前需要進行例行快篩，才意外發現自己「兩條線」。
許秉毅表示，大家出門在外一定要提高警覺，因為所接觸到的人雖然沒有什麼症狀，但是仍有可能是COVID-19患者。另外，他也提醒大家，出外時除了配戴口罩，最好能隨身攜帶「酒精擦濕紙巾」，只要身體會接觸超過30分鐘以上的地方，都能用「酒精擦濕紙巾」來消毒椅子和桌面；搭公車或捷運時，也可以拿「酒精擦濕紙巾」來握手把。
另外，許秉毅也提到，儘量避免坐公共場所的椅子，因為這樣可能會讓衣服沾染到病毒，而把病毒帶回家。
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