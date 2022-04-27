「沒有實質效果」 指揮中心即起取消實聯制 防疫措施維持到5月31日

指揮中心日前宣布不再公布確診足跡，簡訊實聯制形同虛設。指揮中心指揮官陳時中表示，從即日起取消實聯制，但戴口罩等防疫措施仍維持到5月31日。

陳時中表示，實聯制自去年5月19日起實施，截至今年4月26日止，已發送47.7億則簡訊。新版社交距離APP這兩天將改版完成，另因已簡化疫調，留著實名制只是讓大家更不方便，沒有實質效果，今起取消。但希望各場所能夠宣導下載社交距離APP，下載越多整體效果越好，民眾可至App Store及Google Play雙平臺下載使用。

對於沒有手機者，陳時中表示，防疫不會再做個案管理，足跡也不會要求紙本填寫。「一定有人沒手機，但沒有辦法」，如果過路者也要匡列、也要管，邏輯比例不是很清楚。

不過陳時中說，現行戴口罩規定維持不變，除例外情形時得免戴口罩，外出時仍應全程佩戴口罩：

(一)唱歌時，維持須戴口罩。

(二)下列場合得免戴口罩，但應隨身攜帶或準備口罩，且如本身有相關症狀或與不特定對象無法保持社交距離時，仍應戴口罩：

1.室內外從事運動。

2.室內外拍攝個人/團體照。

3.自行開車，車內均為同住家人，或無同車者。

4.直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動之正式拍攝或進行時。

5.農林漁牧工作者於空曠處(如：田間、魚塭、山林)工作。

6.於山林(含森林遊樂區)、海濱活動。

7.於溫/冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕之場合。

(三)外出時有飲食需求，得免戴口罩。

(四)於指揮中心或主管機關指定之場所或活動(例如：藝文表演/劇組/電視主播等演出人員正式拍攝演出時、運動競賽之參賽選手及裁判於比賽期間等)，如符合指揮中心或主管機關之相關防疫措施，得暫時脫下口罩。

三、營業場所及公共場域(含交通運輸)：應嚴格遵守量體溫、加強環境清消、員工健康管理、確診事件即時應變。

四、賣場、超市、市場：依營業場所/公共場域防疫措施，不另要求人流管制；開放試吃。

五、高鐵、臺鐵、公路客運、船舶(固定餐飲區除外)、國內航班等交通運輸：於運具內(車廂、船舶、航空器)開放飲食。

六、餐飲場所：應嚴格落實量體溫、提供洗手設備及消毒用品；宴席不得逐桌敬酒敬茶。違反上述措施者依法裁處並限期改善，未完成改善者，不得提供內用服務。

七、宗教場所、宗教集會活動：依內政部規定之防疫措施辦理。 指揮中心日前宣布不再公布確診足跡，簡訊實聯制形同虛設。指揮中心指揮官陳時中表示，從即日起取消實聯制，但戴口罩等防疫措施仍維持到5月31日。圖／指揮中心提供 指揮中心日前宣布不再公布確診足跡，簡訊實聯制形同虛設。指揮中心指揮官陳時中表示，從即日起取消實聯制，但戴口罩等防疫措施仍維持到5月31日。圖／指揮中心提供 指揮中心日前宣布不再公布確診足跡，簡訊實聯制形同虛設。指揮中心指揮官陳時中表示，從即日起取消實聯制，但戴口罩等防疫措施仍維持到5月31日。圖／指揮中心提供

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