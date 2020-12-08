「機場小教室」－淺說無線電通話程序
機場是飛機的家，也是旅客往來必經之地，旅客能夠平安完成旅程，幕後有整個團隊共同努力付出。「桃園機場小教室」介紹機場空側(Airside)設施與飛航作業過程，揭開神秘面紗，讓大家更瞭解機場運作。
航管作業中，航機起降、地面車輛在機場空側執行勤務，無線電通聯是傳達指令的重要工具，數十年來發展出一套成熟的通話程序，一些專用術語外人如鴨子聽雷，現在就來探討一下。
無線電通話原理，使用者操作無線電機在特定的頻率發送語音信號，接收者收到後回復，多次來回對話完成語音傳達目的。
同一個頻率中，允許多台無線電機參與操作，形成無線電通話網，這時候每具無線電須賦予個別「呼號」，或者稱為「台號」，讓大家知道是誰在說話、要找誰、誰在答話。
無線電通話有「單工」運作限制，網內只有一台能發話，這時其他台只能收話，發話結束後才能換另一台發話。兩個台同時按下發話鍵信號重疊，會完全聽不到彼此內容。
無線電通話量頻繁，必須盡量縮短發話的時間，達成最高通話量，使用人必須熟練通話程序及術語，達到內容精簡、確實傳達、不重複的目標，不需要加「聽到請回答」這些贅語。
通話程序開頭，要把被呼叫者放在前面，例如桃園機場公司航務師申請巡視滑行道的無線電對話。航務師發話：「塔台、黃車么兩兩」塔台回復：「黃車么兩兩、塔台回答」航務師發話：「黃車么兩兩在Alfa 玖 機坪後方，申請進入November Papa巡視至Delta么洞」塔台回復：「黃車么兩兩許可進入November Papa巡視至Delta么洞」航務師發話：「Roger 黃車么兩兩許可進入November Papa巡視至Delta么洞」
這段對話中，「黃車122」的無線電呼號，在無線電術語中變成「黃車么兩兩」。中文數字0到9的無線電術語，念成「洞、么、兩、三、四、五、六、拐、8、玖」，避免誤聽後重複確認，浪費時間。
「Alfa玖」是指A9機坪，「November Papa」是指NP滑行道，「Delta么洞」是指D10機坪。每個英文字母都有特別挑選出來的簡單詞做為這個字母專屬發音，例如念「Delta」就想到字母D，這套發音全世界通用，避免按照原字母讀音念出來，N、M混淆，或者B、D分不清。(英文字母標準發音如附圖)
英文字母的念法在通話程序中算是一道難題，操作無線電機的人員沒有捷徑，只有硬背熟記。某個機場勤務單位人員，特別把字母發音用自己熟悉的中文字寫出來背誦，A成為「阿爾發」，R成為「羅密歐」，長久運用下來也通行無阻。
民間廠商人員較不熟悉英文字母的念法，申請進入NC滑行道，按下無線電發話鍵又很緊張，結結巴巴說：「申請進入November ……November…… ChaCha……」，管制人員臉上三條線，詢問：「申請進入November Charlie……嗎？」對方趕快回答：「正確」。由於同一頻率內其他無線電也收聽到內容，相關人員相互提醒，一定要熟練英文字母念法，不要上滑行道「跳恰恰舞」。
透露一個小知識：無線電通話中常聽到的「Roger」這個字，原本是在英文字母標準發音中代表R字，實際運用久了，各方認為「Roger」拿來代表「收到」比較習慣，R的標準讀音詞改成了「Romeo」，由於兩個都是男性名字，出現了「Romeo」不敵「Roger」的說法。
「Roger」在中文通話術語中對映詞是「抄收」，表示已經收到指令或訊息。另一個英文術語「Wilco」也是「抄收」的意思，不過「Wilco」還有「抄收、照辦」的含意。
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