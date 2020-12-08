「機場小教室」－淺說無線電通話程序

桃園國際機場公司航務處航務師肩負桃園機場空側運作安全重責大任，在機動作業要求下，無線電通話成為重要執勤工具。 圖／桃園國際機場 提供

機場是飛機的家，也是旅客往來必經之地，旅客能夠平安完成旅程，幕後有整個團隊共同努力付出。「桃園機場小教室」介紹機場空側(A­i­r­s­i­d­e)設施與飛航作業過程，揭開神秘面紗，讓大家更瞭解機場運作。

航管作業中，航機起降、地面車輛在機場空側執行勤務，無線電通聯是傳達指令的重要工具，數十年來發展出一套成熟的通話程序，一些專用術語外人如鴨子聽雷，現在就來探討一下。

無線電通話原理，使用者操作無線電機在特定的頻率發送語音信號，接收者收到後回復，多次來回對話完成語音傳達目的。

桃園機場航機起降，無線電通聯是傳達指令的重要工具。 圖／桃園國際機場 提供

同一個頻率中，允許多台無線電機參與操作，形成無線電通話網，這時候每具無線電須賦予個別「呼號」，或者稱為「台號」，讓大家知道是誰在說話、要找誰、誰在答話。

無線電通話有「單工」運作限制，網內只有一台能發話，這時其他台只能收話，發話結束後才能換另一台發話。兩個台同時按下發話鍵信號重疊，會完全聽不到彼此內容。

無線電通話量頻繁，必須盡量縮短發話的時間，達成最高通話量，使用人必須熟練通話程序及術語，達到內容精簡、確實傳達、不重複的目標，不需要加「聽到請回答」這些贅語。

桃園機場航機起降，無線電通聯是傳達指令的重要工具。 圖／桃園國際機場 提供

通話程序開頭，要把被呼叫者放在前面，例如桃園機場公司航務師申請巡視滑行道的無線電對話。航務師發話：「塔台、黃車么兩兩」塔台回復：「黃車么兩兩、塔台回答」航務師發話：「黃車么兩兩在A­l­f­a 玖 機坪後方，申請進入N­o­v­e­m­b­e­r P­a­p­a巡視至D­e­l­t­a么洞」塔台回復：「黃車么兩兩許可進入N­o­v­e­m­b­e­r P­a­p­a巡視至D­e­l­t­a么洞」航務師發話：「R­o­g­e­r 黃車么兩兩許可進入N­o­v­e­m­b­e­r P­a­p­a巡視至D­e­l­t­a么洞」

這段對話中，「黃車122」的無線電呼號，在無線電術語中變成「黃車么兩兩」。中文數字0到9的無線電術語，念成「洞、么、兩、三、四、五、六、拐、8、玖」，避免誤聽後重複確認，浪費時間。

「A­l­f­a玖」是指A9機坪，「N­o­v­e­m­b­e­r P­a­p­a」是指NP滑行道，「D­e­l­t­a么洞」是指D10機坪。每個英文字母都有特別挑選出來的簡單詞做為這個字母專屬發音，例如念「D­e­l­t­a」就想到字母D，這套發音全世界通用，避免按照原字母讀音念出來，N、M混淆，或者B、D分不清。(英文字母標準發音如附圖)

英文字母標準發音表。 圖／桃園國際機場 提供

英文字母的念法在通話程序中算是一道難題，操作無線電機的人員沒有捷徑，只有硬背熟記。某個機場勤務單位人員，特別把字母發音用自己熟悉的中文字寫出來背誦，A成為「阿爾發」，R成為「羅密歐」，長久運用下來也通行無阻。

民間廠商人員較不熟悉英文字母的念法，申請進入NC滑行道，按下無線電發話鍵又很緊張，結結巴巴說：「申請進入N­o­v­e­m­b­e­r ……N­o­v­e­m­b­e­r…… C­h­a­C­h­a……」，管制人員臉上三條線，詢問：「申請進入N­o­v­e­m­b­e­r C­h­a­r­l­i­e……嗎？」對方趕快回答：「正確」。由於同一頻率內其他無線電也收聽到內容，相關人員相互提醒，一定要熟練英文字母念法，不要上滑行道「跳恰恰舞」。

桃園機場航機起降，地面車輛在空側執行勤務，無線電通聯是傳達指令的重要工具。 圖／桃園國際機場 提供

透露一個小知識：無線電通話中常聽到的「R­o­g­e­r」這個字，原本是在英文字母標準發音中代表R字，實際運用久了，各方認為「R­o­g­e­r」拿來代表「收到」比較習慣，R的標準讀音詞改成了「R­o­m­e­o」，由於兩個都是男性名字，出現了「R­o­m­e­o」不敵「R­o­g­e­r」的說法。

「R­o­g­e­r」在中文通話術語中對映詞是「抄收」，表示已經收到指令或訊息。另一個英文術語「W­i­l­c­o」也是「抄收」的意思，不過「W­i­l­c­o」還有「抄收、照辦」的含意。