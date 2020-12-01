「機場小教室」－淺說航管
機場是飛機的家，也是旅客往來必經之地，旅客能夠平安完成旅程，幕後有整個團隊共同努力付出。「桃園機場小教室」介紹機場空側(Airside)設施與飛航作業過程，揭開神秘面紗，讓大家更瞭解機場運作。
飛機在空中飛翔，和地面車輛一樣有交通規則，機師必須按照空中交通規則安全地把乘客送到目的地，執行空中交通規則任務就落在各國飛航管制員(Air Traffic Controller)身上。
不論是軍用還是民用飛機，飛上天就要受到飛航管制。軍機簡稱「戰管」，民航機稱為「航管」，依照軍、民空域劃分，全天候24小時監控、管理天上的飛機。
航管程序分為機場管制、近場管制、區域管制3大區塊。機場管制(俗稱塔臺)以目視方式搭配場面搜索雷達等輔助工具，管制機場周邊5浬(海里、每浬等同1852公尺)至7浬範圍，高度3000呎以下航機，也監管地面航機後推、滑行、起降動態，以及在跑道與滑行道活動的勤務車輛。
近場管制範圍為距離機場半徑50至60浬以及2萬呎以下的航機，稱為近場臺，負責航機離場爬升或到場下降，隔開高度及距離確保安全，讓飛機依先來後到順序排隊起降。
航路管制單位稱為區域管制中心，負責飛航情報區內2萬呎以上航機隔離管制，與鄰近飛航情報區相鄰的區管中心交接，讓航機繼續往返目的地。
3大類航管作業，配置了多個管制席位，每個席位管制員透過專屬的無線電頻率與航機通聯傳達指示。整個飛行過程，機師會接受10個以上或更多的不同席位管制員指令。
機場管制分工由許可頒發席、地面管制席、機場管制席3類管制席位執行。旅客及貨物都登機後，機師會呼叫許可頒發席取得航管許可，管制員口述核准的飛航計畫內容，從哪一條航路、飛行高度多高、飛往哪一個機場，最後配賦1組由4個數字組成的電碼，成為這架飛機在航管系統內身分識別工具。在新一代的航機中，也具備數位化的航管許可傳送能力，管制員與飛行員可不用透過語音，以類似大家在通訊軟體的介面，更有效率地完成航管許可的頒發與確認。
航機完成準備，無線電轉到地面管制席申請後推、開車、滑行許可，滑行途中交接給機場管制席位(俗稱塔臺)進跑道滾行起飛。起飛後依序交接給近場臺、區管中心等不同席位，抵達目的地前整個程序反過來交接，直到降落停妥。
飛航管制服務最主要的工具是雷達及無線電，雷達分為終端雷達及航路雷達，桃園機場南、北各有1座終端雷達。為了因應能見度不佳天候，還有1座場面搜索雷達，輔助塔臺管制員無法目視地面狀況時的不足。
透露1個小知識：飛行路徑(航路)各航空公司可以自行選擇，飛行高度卻無法自行決定，因為牽涉到不同的區管中心權責，只有在申請飛航計畫時盡量爭取較有利的飛行高度，俗稱的「要高度」。較高的高度相對有利，拿到高空層的飛行高度，通常氣流較平穩，可以達到舒適、省油的飛行效果。不過，飛機能飛多高也受到載重的影響，長程班機載油多，飛機重，剛起飛時只能飛較低的高度，但隨著航程油漸漸消耗，重量越來越輕，就會請求爬升到越高的高度，所以一趟航程不見得是一個巡航高度飛到底喔！
航機飛行幕後依賴龐大的作業體系支援，最重要就是準時，萬一延誤起飛，原先申請的飛行高度就可能會取消，後續連鎖效應會如滾雪球般擴大。下次搭飛機時務必準時或提前抵達登機門口上飛機，因為一旦延誤，可能會影響整個飛行作業的舒適度與安全性。
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