「機場小教室」－氣象觀測

桃園機場05R跑道頭的氣象園區，為桃園機場氣象園區之一，裝設各種氣象觀測儀器。 圖／桃園國際機場 提供

機場是飛機的家，也是旅客往來必經之地，旅客能夠平安完成旅程，幕後有整個團隊共同努力付出。「桃園機場小教室」介紹機場空側(Airside)設施與飛航作業過程，揭開神秘面紗，讓大家更瞭解機場運作。

跟飛航有關的行業靠天吃飯，氣象觀測服務非常重要。桃園機場內有一組隸屬民航局飛航服務總台的氣象觀測員，與飛航管制員一樣駐守在塔臺上的氣象觀測室，全天24小時輪班堅守崗位，提供即時氣象報告、天氣預報、氣象警報等資訊，在旅客看不到的幕後，默默地守護著飛航安全。

航空氣象台觀測員的工作區分觀測、報告及預報、警報3大類，每30分鐘發布1次的機場天氣報告，項目包括風向、風速、能見度、雲高、溫度、露點、氣壓等與飛航關係密切的氣象資訊。天氣變化達到特定條件時，發布機場特別天氣報告，也會發布未來2小時天氣預報，給航管及航空公司擬定管制方案或飛航計畫參考。

1架長榮航空公司波音777-300ER客機降落在桃園機場05R跑道，機尾右側設施為氣象園區。 圖／桃園國際機場 提供

警報種類有雷暴、低空風切、颮線等，這些名詞是氣象專業用語，氣象觀測工作列為「顯著危害天氣守視」，換成大眾熟知的名稱就是打雷、閃電、強風、颱風。

發布雷雨當空警報或陣風強風風速過高，這些劇烈的天氣變化依規定暫停地面作業，確保航機及地勤人員安全，然而可能造成航班起降或行李處理時間延誤。

航空氣象台觀測資料，於每天01時、07時、13時、17時，發布桃園機場未來1小時至6小時的起飛氣象預報，包括風向、風速、溫度、氣壓等資料，提供給航空公司簽派員及機師，規劃計算飛航班次合理載重、所需浮力，讓飛行更加安全舒適。

設在桃園機場的氣象觀測設備包括都卜勒氣象雷達、低空風切警報系統等，大部分設施集中在桃園機場2條跑道旁6個氣象園區。

裝設在桃園機場05L跑道北側的都卜勒氣象雷達，左上角為23R跑道左右定位台天線。 圖／桃園國際機場 提供

飛航作業靠天吃飯，機場風向決定使用哪一條跑道。冬季盛行吹東北風，桃園機場常使用05L或05R跑道起降。風速的變化是否達到風切等級，也必須即時提供給機師參考。

風向與跑道垂直必須側風起降，各航空公司或不同機型對側風的標準不一樣，可能出現有些航機能降落、有些不能降落的差異，搭機旅客不明瞭規範情形之下容易誤解。

其次，能見度(Visibility)關係到航機能否降落。出現濃霧能見度低於1500公尺，塔台管制員會通報跑道視程RVR(Runway Visual Range)數據，由機師根據各航空公司的作業規範決定起降與否。

裝設在桃園機場05R跑道落地段旁的跑道視程儀。 圖／桃園國際機場 提供

桃園機場的跑道視程儀裝設在兩條跑道的側邊，距離跑道中心線120公尺，跑道落地段、中段、尾段各有1組，觀測數據直接連接到塔台管制員操作面板上，由管制員即時通報給機師。

以桃園機場為例，低能見度航機起飛標準為RVR175公尺，使用第2類儀器降落程序下，航機降落標準為RVR300公尺。