「機場小教室」－特殊勤務車輛

桃園機場黃車是航務師的機動工作站，空側區域任何狀況，都由黃車前往現場了解、評估並做出處置。 圖／桃園國際機場 提供

機場是飛機的家，也是旅客往來必經之地，旅客能夠平安完成旅程，幕後有整個團隊共同努力付出。「桃園機場小教室」介紹機場空側(Airside)設施與飛航作業過程，揭開神秘面紗，讓大家更瞭解機場運作。

桃園機場地勤車輛種類數十種，旅客較少接觸的飛安巡查車(黃車)、摩擦係數測試車、消防車及大量傷患救護車屬於特殊車輛，在幕後守護機場整體運作安全。

黃車是桃園機場航務師的機動作業站，空側全區暢行無阻，萬一地面出現異常，也必須靠航務師開黃車到現場了解、評估並做出處置。

桃園機場摩擦車(廂型車後方較小的車體)，由其他車輛拖行檢測跑道摩擦係數，以65km/hr及95km/hr兩種速度，沿跑道縱向方向前進。 圖／桃園國際機場 提供

摩擦係數是飛機降落時重要數據，係數若低於標準，飛機輪胎的抓地力不足，可能危害到飛航安全。

摩擦係數測試車造價數十萬元，由其他車輛拖行檢測，車載500公升水，行進間噴在檢測輪前方，模擬跑道鋪面遇雨溼滑形成水膜，造成水飄的狀態。因為飛機降落，輪胎在跑道上高速磨擦，在道面上會形成一道道的「胎屑」，過厚就會影響摩擦係數，若係數低於標準，就會配合進行清除胎屑作業。

摩擦車特寫。依美國聯邦航空總署(FAA)及國際民航組織(ICAO)規範，沿著跑道中心線兩邊3到5公尺檢測時，檢測儀器設定自動灑水，產生1mm厚度水膜，模擬跑道道面上留存的雨水。 圖／桃園國際機場 提供

依照國際民航組織(ICAO)規定，每日超過210架降落的跑道，最少每2個月需進行一次清除胎屑作業。桃園機場自我要求更嚴格，每條跑道每個月都會至少清洗一次胎屑。

桃園機場的消救能量達到ICAO規範最高等級，若遇異常狀況時第1輛消防車能夠在3分鐘內到達現場，噴出車上一半的泡沫滅火。

桃園機場共有8輛機場專用泡沫消防車，每輛造價3,200萬元，消救能量符合國際民航組織最高等級規範。 圖／桃園國際機場 提供

機場專用泡沫消防車每輛造價3,200萬元，桃園機場8輛車分散在4個消防站。車上2具引擎，1具提供車輛驅動力，1具驅動噴射幫浦，車輛移動時也能噴射泡沫。

桃園機場大量傷患救護車，使用大客車底盤打造，造價上千萬，配置氧氣及急救設備，能一次運送十多名傷患就醫。 圖／桃園國際機場 提供

桃園機場也有國內唯一的大量傷患救護車，大客車底盤裝設氧氣等醫療設備，車上可放置擔架及輪椅，一次就能夠送十多名傷患就醫，曾在八仙塵爆時出動救援，爭取搶救時效。