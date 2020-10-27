「機場小教室」－桃園機場停機坪(下)
機場是飛機的家，也是旅客往來必經之地，旅客能夠平安完成旅程，幕後有整個團隊共同努力付出。「桃園機場小教室」介紹機場空側(Airside)設施與飛航作業過程，揭開神秘面紗，讓大家更瞭解機場運作。
飛機上下旅客，空橋、扶梯車、接駁車為主力裝備，為了節能減碳，提供飛機未發動引擎而需要進行地勤作業時的電力及空調，桃園機場客運機坪裝設了供應設備，簡稱橋氣、橋電，加上純電動拖車頭及充電站等綠能設備，獲得108年亞太綠機場認證。
桃園機場38個客運機位空橋，其中30個為雙橋設計，6個機坪只有單橋，2個配合空中巴士A380型客機使用的機坪各有3座空橋。15個遠端機坪沒有空橋，旅客上下機仰賴扶梯車，再搭接駁車進出長廊。
飛機停妥關閉引擎後，機內空調、燈光及裝卸貨物的電力，可由機尾輔助動力單元(Auxiliary power unit, APU)提供，但是耗費燃油且排放廢氣。桃園機場裝設的橋氣、橋電使用率約75%，108年減碳效益推估達2點59萬公噸二氧化碳當量，成果顯著。
桃園機場的桃園航勤、長榮航勤和星宇自辦航勤目前共有75輛純電動拖車頭，搭配桃園機場公司設置的43座充電站，共86支充電槍，4小時可充滿電池，有效節約燃油消耗及減少廢氣汙染。旅客或民眾有機會到桃園機場，可以猜猜看那些是純電動車輛。
此外，空橋的運作也會受到強風的影響，若風力過強，空橋可能會傾斜甚或碰撞飛機造成損害，危害安全。為了掌握即時風力狀況，桃園機場設置了6座機坪風速計，瞬間最大陣風達到每小時48海里(相當時速88公里)停用空橋，每小時55海里(相當時速101公里)空橋降到最低並捆綁固定，以策安全。
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