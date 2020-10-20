「機場小教室」－桃園機場停機坪(上)

長榮航空波音787-10型客機由機長操作滑行進入桃園機場C7停機位。 圖／桃園國際機場 提供

機場是飛機的家，也是旅客往來必經之地，旅客能夠平安完成旅程，幕後有整個團隊共同努力付出。「桃園機場小教室」介紹機場空側(Airside)設施與飛航作業過程，揭開神秘面紗，讓大家更瞭解機場運作。

機場是飛機的家，停機坪(Apron)是飛機的起居室或工作間，飛機停放機坪讓旅客及貨物上下，維修機坪執行飛機保養維修，完成整備迎接下一趟旅程。

桃園機場共有110個停機位，包括38個客運機位(有空橋)，15個遠端機位(無空橋)，25個貨運機位，32個維修機位。

桃園機場C6停機位的航勤作業人員，準備迎接1架空中巴士A330-300型客機進入停放。 圖／桃園國際機場 提供

飛機滑行進入停機位，機長仰賴導引系統或人工導引。桃園機場客運機坪裝設目視停靠導引系統，機長操作飛機進入停機位時先確認機型，照系統顯示的信號偏左或偏右修正滑行路線；停機前導引系統顯示減速，最後亮燈指示機長煞停在鼻輪停止線上。

長榮航空波音787-10型客機由機長操作滑行進入桃園機場C7停機位，目視停靠導引系統的顯示幕上的操作資訊，最上方「B78X」字樣為機型。 圖／桃園國際機場 提供

遠端機坪由人工導引機長停機，進出維修機坪的飛機掛上拖車移位，拖車駕駛負責操作路線及停放位置，沒有導引問題。

飛機發動機燒油產生推力飛上天，燃油是飛機飛行的重要資源。國籍航空較普遍的波音777-300ER型客機，最大燃油容量超過18萬公升，小客車50公升油箱可以加滿3600輛。

油栓車替長榮航空的波音777-300ER型客機加油。 圖／桃園國際機場 提供

這麼大量的燃油有飛機專用油栓車，從停機坪上的加油口，把油庫送來的航空燃油抽進機翼油箱，經過機內幫浦分送到機身油箱等處。

透露一個小知識，基於安全考量，如果旅客已在機上，臨時要補充油料，要通報消防車全程警戒，確保安全。

飛機喝飽了，接下來是飛行途中的旅客餐點，用到的枕頭、毛毯等機上用品，還有旅客託運行李及運載的貨品要送上飛機。這時空廚及航勤的餐車，以及裝卸專用升降車靠近機邊並升起，把各類用品裝進機艙。