美網／約克維奇沒有退休打算 教練：可能打2028年洛杉磯奧運

塞爾維亞球王約克維奇（Novak Djokovic）今天在美國網球公開賽奪下生涯第24座大滿貫冠軍，他的教練伊凡尼塞維奇（Goran Ivanisevic）透露約克維奇仍鬥志滿滿，打算參加2028年洛杉磯奧運。

現年36歲的約克維奇在溫網不敵西班牙好手阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），但他來到美網後調整得宜，在決賽擊敗俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev），成為美網史上最年長冠軍。約克維奇賽後說，「如果我仍處在巔峰，仍可以用自己的方式打球，我不想離開這項運動。」

約克維奇的教練伊凡尼塞維奇則語出驚人，稱約克維奇有意願打2028年洛杉磯奧運，「我認為他拿下第25座大滿貫後，會說還不夠多，他在意每個細節，永遠不會對自己滿意，仍有巨大動力。」

約克維奇生涯創下無數成就，獨缺一面奧運金牌，他生涯4度參賽，只有在2008年北京奧運奪下銅牌，明年他將在巴黎奧運爭取個人首面金牌。如果他參加洛杉磯奧運，屆時已經41歲。