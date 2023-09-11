快訊

仍比公校多1.3萬！私校補助「為德不卒」 教團呼籲私大訂定學雜費上限

新竹市前文化局長再發文解夢 去職前退回高虹安的「禮物」

嘉義豪雨釀2死！台82線大淹水 車內2長者逃生不及滅頂死亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美網／約克維奇奪第24冠 穿上「曼巴精神」上衣紀念布萊恩

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
本周將重返球王寶座的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic，圖）今天直落三擊敗俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev）後，生涯第24座大滿貫入袋，賽後他穿上印有和已逝籃球巨星「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）合照的上衣，背面印著大大的24，既是「小飛俠」號碼，也是個人破紀錄的大滿貫數。 美聯社
本周將重返球王寶座的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic，圖）今天直落三擊敗俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev）後，生涯第24座大滿貫入袋，賽後他穿上印有和已逝籃球巨星「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）合照的上衣，背面印著大大的24，既是「小飛俠」號碼，也是個人破紀錄的大滿貫數。 美聯社

今年4場大滿貫全部打進決賽，塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）再度包辦澳網、法網和美網金盃，今天以6：3、7：6（7：5）、6：3擊敗俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev）後，生涯第24座大滿貫入袋；賽後他還換上印有和已逝籃球巨星「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）合照的上衣，背面印著大大的24，既是「小飛俠」號碼，也是個人破紀錄的大滿貫數。

布萊恩3年前因直升機失事意外喪生，頗有交情的約克維奇特別穿上「曼巴精神」的上衣紀念好友，讓中央球場滿場球迷再度響起熱烈歡呼。

頒獎典禮上，穿著印有「24」數字外套的小約也解釋了特別的紀念上衣，「Kobe是很好的朋友，我們分享很多心態、受傷回歸的話題，他總是給我很多建議，用各種形式給我支持。幾年前他發生意外，對我是很大傷害，他是湖人代表、籃球傳奇，我想24是很好的象徵。」

小約今年法網奪下第23冠就超越「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），獨居男網之最，今天第24冠入袋，追平澳洲女網傳奇寇特（Margaret Court），並列網壇之最。

約克維奇（Novak Djokovic）今年法網奪下第23冠就超越「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），獨居男網之最，如今在奪下第24冠，持續堆高紀錄。 美聯社
約克維奇（Novak Djokovic）今年法網奪下第23冠就超越「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），獨居男網之最，如今在奪下第24冠，持續堆高紀錄。 美聯社

看著一起穿上同樣外套的家人，小約也將金盃與摯愛分享，他透露年幼時想在塞爾維亞打球所費不貲，家族中也沒有投入網球的先例，但自己就是愛上了網球，雙親的支持才有今日成就，同時將個人第4座美網金盃獻給太太和孩子們。

36歲的小約成為美網最年長冠軍，梅德維夫頒獎典禮上都讚嘆，他說：「我不知道要怎麼讓他停下來，我拿下20座冠軍，但他拿下24座大滿貫。」2年前在結婚紀念日奪冠的梅德維夫還透露，原本想再用同樣方式和太太慶祝紀念日，可惜沒能如願。

梅德維夫2021年奪下美網冠軍就是拍下小約，今年沒能複製同樣劇本，生涯第2座大滿貫還要再等等。

俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev）2年前在結婚紀念日奪冠，他表示今年原本想再用同樣方式和太太慶祝紀念日，可惜沒能如願。 美國聯合通訊社
俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev）2年前在結婚紀念日奪冠，他表示今年原本想再用同樣方式和太太慶祝紀念日，可惜沒能如願。 美國聯合通訊社

美網 約克維奇 梅德維夫

延伸閱讀

美網／約克維奇復仇退梅德維夫 生涯24座大滿貫寫新猷

美網／學對手掛電話慶祝 約克維奇4大滿貫都闖決賽：很自豪

美網／拿出百分之110表現 梅德維夫退球王將與約帥爭冠

美網／納達爾叔叔批當代球員缺乏穩定性 約克維奇不認同

相關新聞

美網／約克維奇復仇退梅德維夫 生涯24座大滿貫寫新猷

今天重返「世界球王」的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic），美網壓軸的男單決賽和俄羅斯好手梅德維夫（Da...

美網／約克維奇奪第24冠 穿上「曼巴精神」上衣紀念布萊恩

今年4場大滿貫全部打進決賽，塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）再度包辦澳網、法網和美網金盃，今天以6：...

美網／19歲高芙 逆轉球后奪首冠

生涯第二度打進大滿貫決賽，19歲美國好手高芙昨為地主留下金盃，美網決賽她以2：6、6：3、6：2逆轉擊落今天登上「世界球...

美網／遭逆轉無緣奪冠 莎芭蓮卡：敗給自己

白俄羅斯好手莎芭蓮卡今天在美國網球公開賽女單決賽失誤頻頻，最終遭美國小將高芙逆轉吞敗。賽後她表示，此役敗陣只能怪自己

美網／用冠軍粉碎質疑 高芙：謝謝那些不相信我的人

年僅19歲的美國好手高芙（Coco Gauff），今天美網女單決賽上演逆轉勝，以2：6、6：3、6：2力退白俄羅斯「準球...

美網／19歲高芙逆轉準球后莎芭蓮卡 喜獲近億冠軍獎金

19歲的美國好手高芙（Coco Gauff），打進美網決賽已是1999年前輩小威廉絲（Serena Williams）後...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦