美網／約克維奇奪第24冠 穿上「曼巴精神」上衣紀念布萊恩

今年4場大滿貫全部打進決賽，塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）再度包辦澳網、法網和美網金盃，今天以6：3、7：6（7：5）、6：3擊敗俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev）後，生涯第24座大滿貫入袋；賽後他還換上印有和已逝籃球巨星「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）合照的上衣，背面印著大大的24，既是「小飛俠」號碼，也是個人破紀錄的大滿貫數。

布萊恩3年前因直升機失事意外喪生，頗有交情的約克維奇特別穿上「曼巴精神」的上衣紀念好友，讓中央球場滿場球迷再度響起熱烈歡呼。

頒獎典禮上，穿著印有「24」數字外套的小約也解釋了特別的紀念上衣，「Kobe是很好的朋友，我們分享很多心態、受傷回歸的話題，他總是給我很多建議，用各種形式給我支持。幾年前他發生意外，對我是很大傷害，他是湖人代表、籃球傳奇，我想24是很好的象徵。」

小約今年法網奪下第23冠就超越「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），獨居男網之最，今天第24冠入袋，追平澳洲女網傳奇寇特（Margaret Court），並列網壇之最。

約克維奇（Novak Djokovic）今年法網奪下第23冠就超越「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），獨居男網之最，如今在奪下第24冠，持續堆高紀錄。 美聯社

看著一起穿上同樣外套的家人，小約也將金盃與摯愛分享，他透露年幼時想在塞爾維亞打球所費不貲，家族中也沒有投入網球的先例，但自己就是愛上了網球，雙親的支持才有今日成就，同時將個人第4座美網金盃獻給太太和孩子們。

36歲的小約成為美網最年長冠軍，梅德維夫頒獎典禮上都讚嘆，他說：「我不知道要怎麼讓他停下來，我拿下20座冠軍，但他拿下24座大滿貫。」2年前在結婚紀念日奪冠的梅德維夫還透露，原本想再用同樣方式和太太慶祝紀念日，可惜沒能如願。