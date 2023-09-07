美網／謝淑薇「鬼之吊球」讓對手打不到 官方主持人問技巧
我國「一姊」謝淑薇美網和大陸搭檔王欣瑜在美國網球公開賽女雙8強以7：6（3）、3：6 、6：4擊敗第3種子地主組合高芙（Coco Gauff）／皮古拉（Jessica Pegula），謝淑薇的高吊球也引發主持人好奇。
謝淑薇經常採取四兩撥千斤的打法，令對手無法適應，其中高吊球更是他的拿手武器，台灣球迷稱之為「鬼之吊球」，這場比賽謝淑薇2度用高吊球迫使對手追打失敗，只能望球興嘆。
賽後主持人好奇詢問謝淑薇打高吊球的訣竅，希望她能向大家分享，謝淑薇笑說方法很多，「可以用反拍、切球或截擊，有時可以改變方向，最重要的是，要讓對手不知道你要怎麼做。」
主持人也詢問是否有傳授王欣瑜「淑薇風格」，謝淑薇認為：「王欣瑜有自己的風格，所以不需教她任何東西，我只對她說，好好展現自己的風格。」
謝淑薇美網女雙最佳成績是2012年的4強，今天收下2小時又12分鐘苦戰勝利，相隔11年追平個人最佳，下戰將碰列16種子的加拿大達布洛夫絲基（Gabriela Dabrowski）／紐西蘭羅莉芙（Erin Routliffe）。
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