快訊

蘇拉逐漸遠離出現雙眼牆、鴻雁緊隨海葵 關注3颱有無共舞

美網／美國新星高夫直落二克敵 晉級第三輪

中央社／ 紐約30日綜合外電報導
美國19歲網球新星高夫（Coco Gauff）。 美聯社
美國19歲網球新星高夫（Coco Gauff）。 美聯社

美國19歲網球新星高夫（Coco Gauff）今天在美網以6比3、6比2直落二，擊敗俄羅斯16歲小將安德瑞娃（MirraAndreeva），晉級第三輪。

法新社報導，高夫是本屆美網第6種子，為女單奪冠熱門人選之一，因為她最近才在華盛頓公開賽（WTA DC Open）以及辛辛那提公開賽（CincinnatiOpen）封后。

高夫在淘汰安德瑞娃以後，將在第三輪對決比利時女將梅丹斯（Elise Mertens），或是美國選手柯林斯（Danielle Collins），爭奪16強門票。

在去年法網，高夫生涯首度打進大滿貫決賽，但輸給了球后斯威雅蒂（Iga Swiatek），當前目標是摘下生涯首座大滿貫金盃。

美網

延伸閱讀

男籃世界盃／16強出爐 唐西奇率斯洛維尼亞晉級

美網／墨瑞大滿貫第200勝領軍 英選手7人全過頭關寫紀錄

美網／對手第二盤退賽 衛冕軍「小蠻牛」輕鬆晉級

美網／青少年大滿貫3冠成轉折點 許育修迎接豐收年

相關新聞

美網／墨瑞大滿貫第200勝領軍 英選手7人全過頭關寫紀錄

「英國希望」墨瑞（Andy Murray）今天在美網第一輪以6：2、7：5、6：3拍下法國對手穆德（Corentin M...

美網／青少年大滿貫3冠成轉折點 許育修迎接豐收年

今天美網爆出大冷門，世界排名237位的寶島男將許育修，生涯第一場美網會內賽就以4盤拍下擁有大滿貫男雙頭銜的澳洲好手科基納...

美網／約克維奇晉級第三輪 續拼第24座大滿貫金盃

塞爾維亞網球名將約克維奇（Novak Djokovic）今天在美網持續展現強勁狀態，以直落三擊敗西班牙選手米拉萊斯，順利...

美網／波蘭球后斯威雅蒂直落二輕取對手 闖進美網第三輪

波蘭籍世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）今天在美網以6比3、6比4直落二，輕鬆淘汰澳洲選手沙維爾（Daria S...

美網／許育修大滿貫男單首勝 台將第3人

24歲網球好手許育修9月將迎接亞運國手初體驗，昨先在美國網球公開賽迎接重大勝利，以6：3、6：4、3：6、6：3擊退世界...

美網／對手第二盤退賽 衛冕軍「小蠻牛」輕鬆晉級

去年在紐約高捧生涯第一座大滿貫金盃，西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）今年以頭號種子身分回歸，今...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦