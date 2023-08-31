美網／美國新星高夫直落二克敵 晉級第三輪
美國19歲網球新星高夫（Coco Gauff）今天在美網以6比3、6比2直落二，擊敗俄羅斯16歲小將安德瑞娃（MirraAndreeva），晉級第三輪。
法新社報導，高夫是本屆美網第6種子，為女單奪冠熱門人選之一，因為她最近才在華盛頓公開賽（WTA DC Open）以及辛辛那提公開賽（CincinnatiOpen）封后。
高夫在淘汰安德瑞娃以後，將在第三輪對決比利時女將梅丹斯（Elise Mertens），或是美國選手柯林斯（Danielle Collins），爭奪16強門票。
在去年法網，高夫生涯首度打進大滿貫決賽，但輸給了球后斯威雅蒂（Iga Swiatek），當前目標是摘下生涯首座大滿貫金盃。
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