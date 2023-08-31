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美網／許育修大滿貫男單首勝 台將第3人

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導
許育修在美網首輪奪勝。（法新社）
許育修在美網首輪奪勝。（法新社）

24歲網球好手許育修9月將迎接亞運國手初體驗，昨先在美國網球公開賽迎接重大勝利，以6：3、6：4、3：6、6：3擊退世界排名78的澳洲好手科基納基斯，奪下首場大滿貫單打會內賽勝利，成為台灣職網第3人。

許育修目前世界排名237，從小受阿嬤影響接觸網球，但受限家中經濟條件，不同於許多青年選手早早出國歷練，直到16歲才在高雄市新莊高中教練陳俊維幫助下出國比賽，2017年在教練張孝雍陪伴下接連捧起澳網、溫布頓和美網青少年男雙金盃，寫下台灣網壇新頁，奠定轉入職業的目標。

許育修知名度雖不如年紀相仿的「夜市球王」曾俊欣、吳東霖，但默默耕耘，單打從排名千名外一步步爬起，參賽層級從積分、獎金較低的ITF賽事打到ATP挑戰賽，去年11月在雪梨迎接生涯首座ATP挑戰賽單打冠軍，今年更迎接豐收年。

許育修年初在澳網會外賽3連勝，生涯首度闖進大滿貫會內賽，2月在台維斯盃雙打和何承叡瓦解香港6個賽末點，演出戲劇逆轉勝，成為中華隊取得明年參加世界一級升降賽資格的功臣，最近落幕的成都世大運更囊括男團、男雙和混雙金牌。

美網從會外賽打進會內，許育修成為單打唯一台灣代表，首輪拍下去年澳網男雙登頂的科基納基斯，成為盧彥勳2017年美網打進第2輪後，近6年首位大滿貫男單奪勝台將。

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