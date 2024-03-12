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他賣房「獲利2500萬」想平分5子女 內行曝節稅妙招：保證孝順10年

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友想把賣房獲利平分給子女，詢問眾人省稅妙招。示意圖／ingimage
一名網友想把賣房獲利平分給子女，詢問眾人省稅妙招。示意圖／ingimage

許多人賣房獲利會傳承給子女，而善用贈與稅免稅額可兼顧節稅與繼承。一名網友近日就於臉書社團「買房知識家」發問，售出一間房子獲利2500萬，想要平分給5個子女，「怎麼給才會省稅？」

貼文發出後，有網友建議，「用投資型保險看看，可以問相關業務」、「（房子）直接登記共同持有，以後他們自己再處理」、「著急的話可以成立家族基金，以基金會設定相關資產，也不用擔心小孩變賣（房產），一屋傳三代，人走房還在」、「如果已經賣了，他們不急用，錢進保單簡單好處理。該繳的稅扣好扣滿都大於2500萬，條件允許多翻個1倍都不是問題」、「夫妻之間贈與免稅，先分一半給另一半，爸爸媽媽一年只有244萬額度，所以有488萬，小孩五個人，每個人分96萬，6年就會贈與完成」。

也有內行網友回應，「放銀行，每個月請孩子們來陪自己吃一次飯，順便給每個孩子領5萬現金回家，保證每個都笑嘻嘻的來，開開心心的回去，還可以保證他們感謝孝順你10年左右」。對此，不少人表示贊同，「選你正解，有親戚就是用類似這樣的方式，小孩拿到錢時，還會聽到他們對你說一句謝謝、感謝、感恩」、「這方法太棒了，孩子每天都想回家了」、「超實在的」、「我是小孩拜託多喜歡這種方式！又有飯吃回家還有現金5萬可以拿，爽歪歪欸」。

但也有不少網友出於擔心，勸原PO留錢在自己身上，「留一半養老，一半每年贈與」、「留著養老吧，分完就被棄養了」、「先去環遊世界，剩下留著以後看病用，別分」、「你年齡如果不大的話，把錢放在你身邊，對你對小孩都好，至少這筆錢是他們的後路」、「你的人生看過這個世界多數地方了嗎？夢想都達到了嗎？有再考慮分」。

贈與稅 養老

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