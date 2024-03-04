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久未補摺…一看存款竟破百萬！他急問怎麼辦？網建議一招「無腦賺」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友刷存摺後發現存款竟已破百萬，讓他相當驚喜。ATM示意圖，非文中當事人。聯合報系資料照
一名網友刷存摺後發現存款竟已破百萬，讓他相當驚喜。ATM示意圖，非文中當事人。聯合報系資料照

許多人沒有刷存摺的習慣，日前一名網友分享，他某天去刷存摺的時候，竟發現裡頭存款超過百萬了，讓他又驚又喜，發文詢問網友該如何處理。此篇貼文引發熱議，有網友高喊「FX、當沖、權證都可」、「All in NVDA」、「無腦ETF周周配息，很讚唷」。

原PO在PTT發文分享，由於他平常沒有看存款簿的習慣，基本上是需要花多少就領多少，結果某天去補登存摺的時候，意外發現存款超過100萬了。他雖感到相當驚喜，「可是我又聽說現金不應該放太多，因為錢會越變越薄」，因此發文詢問網友，「請問大家遇到這種情況都會怎麼做？」

貼文一出，不少網友瞬間歪樓，「問就是全部花光」、「讓它變零，重新有動力存錢」、「拿出來給大家抽獎」、「給我」、「給我這樣你才有動力繼續賺」、「放我口袋，我會幫你養胖的」、「拿出來大家分一分，你就又有存錢的動力了」、「發錢囉」。

此外，也有網友給出建議，「All in NVDA」、「FX、當沖、權證都可以」、「是因為通膨的關係錢才越來越薄的，可以部分做儲蓄，部分做投資、做活用，這樣錢不會變薄得太快」、「無腦ETF周周配息，很讚唷」、「若完全不懂投資，放定存比活存好」、「買ETF、捐款和旅行」、「投資加槓桿，瞬間歸零好有安全感」。

ETF PTT 存摺

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