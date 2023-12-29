網友質疑首爾置產 486先生公布11億分散投資3國：不到這高度所以你不懂

知名團購電商網紅「486先生」陳延昶昨(28)日在臉書分享理財觀念，並對網友認為他是否在炒房，且被認為是「占人產業」的質疑做出回答。陳延昶表示，因為財富不到這高度，所以網友不懂，有錢人真的跟大家想的不一樣。

他回應日前的說法，表示想在房價大跌的首爾置產，被網友認為舉出清朝鄭板橋「予兄弟二人，各得百畝足矣，亦古者一夫受田百畝之義也。若再求多，便是占人產業，莫大罪過。天下無田無業者多矣，我獨何人，貪求無厭，窮民將何所措足乎」。讓他表示，當財富達到某一種高度，「思考的並非要不要移民，有錢人想的跟你完全不同，你因為你財富不到這高度，所以你不懂」。

陳延昶表示，自己將11億資產分別放在台股(4億)，美國公司債(6億)，及置產東京最貴地段的房子(約1億)。他說，富者理財考慮的是這三面向，包括：投資、分散資產，及保值。他將11億分散在台灣、美國及日本3處，即是「不同地方、不同項目以及不同目標」。網友吃東西時考慮的可能是CP值，但他的考慮的是健康、乾淨、衛生，且要原型食物。陳延昶在文末還透露，元旦連假他將放4天，因為公司沒事。

網友對此紛紛留言表示：「夏蟲不可語冰」、「資產量級不同，立場不同。置產不等於炒房啊」、「確實高度不同，思維就不同，應該要去看看有錢人想的和你不一樣這本書」「我非常認同分散資產」。

許多網友表示，這篇文章似乎只看到「4天連假」的重點，許多網友表示大感羡慕，「連放四天超爽的」、「退休真好有時間打一篇回覆SB」。

也有人回應評論首爾置產為占人產業的網友，表示他舉出鄭板橋置產的理念，但「古代的百畝田相當于現在的1000坪左右，真的不會太貪心嗎？」

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