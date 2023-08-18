「山道猴子的一生」20歲超商店員融資150萬買BMW！過來人：加油只敢200元

這個其實我昨天就很想講了，因為有感。

跟這件事有關的，還有最近兩週在youtobe迅速有60萬人觀看的「山道猴子的一生」（稍微有機車興趣的知道什麼是猴子），基本上特徵都是：

1.很年輕，了不起二十歲。 2.喜歡蝦趴車，無論是機車還是汽車。 3.重點都是沒有衡量自己的經濟能力。

我是來鞭的嗎？不是。而是想給不小心晃到這裡的朋友，年輕又沒有經濟基礎的朋友敲一下大腦。

有感在於，融資貸款買車不是現在年輕人才這樣，而是以前就這樣了，至少二十年前就有。因為我幾乎有親身經歷。

2000年左右台灣正在流行「現金卡」，廣告最紅的就是喬治與瑪麗。你知道這件事就代表我們是同年級了XD

我個人沒辦過現金卡，嗯，勉強來說有辦過一張，但是是為了朋友業績，收到卡就剪了。我算是幸運的，周遭滿多人就因此陷入現金卡與信用卡地獄。有的好幾年還清利息本金，有的我不知道他怎麼了...

記得現金卡主打方便借錢，但不管借多少手續費先扣100元。

以上扯遠了。大家也知道我退伍後第一份工作就是超商了。因為去超商，我才說我有身歷其境。

這也導致我直到現在絕不會融資，也不會什麼融資投資。

所以在CMoney訪談影片底下有人留言我融資投資，我第一時間就留言反映了。

2000年超商薪水不高，而且比現在還低啊！

但我被分發到的店，晚上就有停一輛BMW。沒過多久才知道是我們家大夜買的。

原以為大夜班是位大哥，結果我輪到上中班（15-23）時才知道他的確是哥，但只大我一歲而已。他的薪水老實說還沒三萬，他還會常遲到，所以實領就2.7萬左右。

買的是新車，聽同事說要200萬。

嗯，你知道他有多慘嗎？

1.他每天都吃過期食品麵包。 2.車子剛開始還會開來接著就不敢開了。 3.2000年他就開始加油只敢加200。 4.他不敢換工作。 5.什麼屎班甚至放假被叫回來，也不敢抱怨。

那一剎那讓我知道，有多大屁股就做多大的事。

我一直強調自己要的是財務自主而非財務自由，也是出自於此。

你知道這個融資150萬的20歲年輕小夥子面臨什麼樣的負債嗎？

這種毫無信用條件的，利息大概14％起跳。以最高84期貸款來說，怎麼算每個月連本帶利至少也要繳2.8萬，然後整整要繳七年。

光想就很可怕。

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