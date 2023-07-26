上班族月薪3萬「孝親費該給多少？」 網友曝一標準成關鍵

近來民生物價飆漲，導致許多出門在外的上班族直喊吃不消。而作為脫離家庭、進入社會的成年人，要每個月給家庭多少錢也成為課題之一。一名網友在網路上發文，好奇詢問大家「月薪3萬多，孝親費給多少合理？」貼文曝光後也掀起討論。

昨（25）日一名男網友在PTT上以「月薪3萬多，孝親費給多少合理？」為題發文，詢問網友月薪3萬多，孝親費應該要給多少，擔心自己給太多自己活不下去，給太少又怕不孝順。

貼文曝光後吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「月薪3萬多塊，投資自己不用孝親了⋯」、「不用給了，自己過好就好了」、「月薪3萬就是不孝子了」、「= =你還給得出來嗎」、「這種薪水應該要跟家裡拿零用錢好嗎！」、「每個月只能存1萬，超級可悲」，還有網友表示，「我爸媽的月退都比你高了」。

也有網友認為要看自身情形，有沒有住在家裡是重要關鍵，「跟家裡協調，家裡經濟OK通常不用給」、「住家裡就多少貼一點，自己住外面就不用了吧」、「我月薪兩萬五給六千給你參考」、「一毛不給，平均月薪5萬以上才要給」、「把自己養好一點，健康不要常生病」。