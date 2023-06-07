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遺產大部分都給孝順的兒子…其他繼承人提訴訟一樣敗訴！ 律師：還好有遺囑

聯合新聞網／ 蘇家宏 律師
新台幣示意圖／本報資料照片
新台幣示意圖／本報資料照片

遺產 更要留平安的3個關鍵

日本有一地主去世後留下了價值2億多日圓的遺產，生前立下遺囑，將大部分的錢財給孝順的次子夫婦，而不常回家的長子、三子只能獲得少量現金。長子和三子不服，以爸爸晚年老年癡呆為由，提出遺囑無效的訴訟，最終法院以爸爸的遺囑和立遺囑時的錄影判定長子、三子敗訴...

看到這則新聞忍不住讚嘆這位爸爸，「真是一位明智又有勇氣的爸爸」；他將自己愛的心願在人生畢業後圓滿完成了，專業的三個關鍵：

1.在自己意志清醒的狀態下完成遺囑

這是最重要的，才能確保他的遺囑代表了他真正的意願。否則在意志不清楚下立遺囑，會被判定為無效，就等於做白工了...

2.發現問題，立馬找專業

以往分享的故事中，不是沒有立遺囑，不然就是只有口頭答應，因此導致後續的紛爭，讓家庭失和或是財產不是按自己意願被分配。

新聞的爸爸，在發現長子和三子不孝後，當機立斷選擇聯絡律師立下遺囑的方式安排財產，成為關鍵！

3.專業的律師執行遺囑

遺囑寫了，由次子獨自來承受哥哥與弟弟的壓力？還是安排獨立專業的律師執行遺囑？這位日本爸爸找了一位專業的律師來執行遺囑，在法律上以及情感上都可以貫徹爸爸的意願，降低情感的衝擊，如此，遺囑將更加可靠！

孝順的孩子我們可以多給一些，感謝他最後的陪伴及照顧，慰勞他們有付諸行動的愛，如果加上法律的保護，這樣的愛更「平安」。

◎本文內容已獲 蘇家宏律師 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

遺產 遺囑 財產 爸爸

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