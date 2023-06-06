勞保選「月領」一定比較好？ 專家提四件事必知：用悲觀情況存預備金

勞退選擇月領比一次領還要好，因為這樣每月都可以有穩定現金？

YouTube頻道《艾倫的理財研究室》分享，勞保老年給付選月領要注意的四件事，若重視未來能領到的退休金是多少，以下提到的重點請務必記起來，因為會大幅影響人生的下半場。

以下為影音內容：

一、月領金額較低

勞保年金計算方式，是根據投保薪資和平均月薪資計算，因為月領金額幾乎不可能超越原薪資，甚至多數情況不到退休前月薪的一半。

舉個例子，老艾退休前工作了40年，原本工作時每個月收入都有6萬，在工作期間一直都認為月收入還不錯，買了房、車，生活過得也很滋潤，簡單說就是過習慣每個月花6萬元的生活了。

結果最後勞保年金只月領不到三萬，整體生活品質就只能大幅向下修正，雖然還有另一筆勞退價值200多萬，換算下來也能把退休金加到約月領4萬，但是考量到身上沒有其他緊急預備金，所以勞退只敢選一次領，不敢選月領。

但如果老艾在退休前有另外準備退休金，像是定期定額提撥分散投資，以5％年化報酬率計算工作期40年，每個月6千預計就可以滾出893萬（40年），就算退休以後每個月領3萬出來花，加利息也要25年以上才花得完。

但如果退休前20年才開始準備的話，可以存到的備用退休金就剩244萬，沒另外準備可能會犧牲退休生活品質。

二、無法彈性運用資金

勞保選擇月領，就只能每個月按照固定金額領取年金，哪一天突然後悔想一次領走也沒辦法，這可能限制了對資金的規劃和運用，特別是在面對突發狀況或投資機會時。

像是退休後生病的機率會隨年齡提高，健保能給付的醫療費用其實也很有限，很多人擔心退休後生病如果需要一大筆錢，只剩一間花了半輩子繳完貸款的房子，月領勞保錢就差不多只能做到「生活打平」，用房子貸款也不是不用還本金和利息，拿月退來還金，生活品質會再被壓縮。

這時候也突顯緊急預備金的重要性，建議要先用悲觀形況準備退休預備金，一般都是以生病為前提作為主要考量，就是所謂的「老本、棺材本」，在退休平安健康時可以放著生利息，有什麼狀況的時候不用賣老臉去借錢，然而預備金額度就得依個人狀況而定。

三、受通貨膨脹衝擊

勞保年金的請領金額，通常不會每年隨著通脹水平即時調整，這也代表隨著勞工退休後的時間推移，勞保月領的實際購買力可能會下降。

就像在疫情爆發以來的物價不斷飆漲，但是今年只調整在2011、2012、2016、2017、2018年月領的退休勞工。去年調漲的則是2009、2010、2013、2014、2015年的月領退休勞工。也要CPI大於5％才符合調漲資格，但實際能不能真正追得上物價，只有自己感受的到。

而且統一調整的只有勞保年金而已，除了勞保以外，還是得自己做好規劃；如果預期通脹率較高，但只靠年金退休，就可能無法應對生活成本增加的問題。

四、投資回報限制

勞保基金是由政府以及政府特定委任機構管理運作的，然而目前很明顯的是收支缺口擴大中，最大的問題是少子化和人口老年化。

就算政府提高撥補，補足收支的缺口，17年後，60歲人口比例達到最高，也代表未來17年撥補只能越來越多，但是款稅的青壯年人口卻越來越少時，破產或改革只是時間推移下來的結果。

民眾絕對無樂見破產，因為會領不到，希望年金改革的聲音未來會越來越大，而年改的方向是繳多、領少、延後退，甚至有可能以朔及既往的方向做改革，這就是選擇月領需要面對的最大風險。

但就算改革，選月領可能還是划算的：

就像小陳是投保在職業工會的自營商，把這案例用繳最高的金額計算，從頭到尾都投保最高級距45,800元，勞保費用12％，要月領3,297元，40年下來總繳最高將近160萬勞保費。40年後65歲可每月領28,396元，就算年金改革打7折變17,877元，一年也可領回將近24萬的勞保年金。

市面上應該沒有月投3千多，投入40年後，能做到月領2萬甚至快3萬的工具，而且還必須保證領到身故那天為止。所以大多數情況還是建議月領。

但退休金少一萬的差額可不是小數字，一但確定「年金改革」，終將成為事實，這也是選月領的最大隱憂。

結論

除勞保年金，必須靠自己另外準備，這就是有些人退休過更好的關鍵所在；撇除含金湯匙出生或是在短時間暴富的幸運者以外，大多數人只要做好以下三件事，整體財務狀況就能超越大部分的人：

1.專注在本業提升自己的主動收入 2.閒錢做配置提升自己的資產規模 3.把勞健保、稅務規劃得划算且合法

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