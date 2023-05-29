5億墜樓高中生母親只能繼承200萬…或上億土地？ 律師：關鍵在遣返

繼承200萬元？還是5億土地？關鍵可能在：遣返

媒體刊出，賴阿嬤的4位子女（5億高中生同父異母的手足）聲明，高中生的媽媽不宜為中華民國國籍之人，她面臨驅逐出境的情形（新聞詳連結）。

5億高中生的母親，是哪一國人會影響繼承嗎？遣返很嚴重嗎？

1.中華民國（我國）：

可以依法與高中生的配偶共同繼承高中生的遺產，如果高中生的結婚被法院判決無效，高中生的母親可以繼承5億不動產。

但目前高中生母親並不是我國國籍公民。

2.無國籍人或外國人（非中國大陸籍）：

可以繼承，但是如果遺產中有不動產時，需依照土地法第17條及18條的規定辦理。外國人所屬的國家，如果對於我國人民繼承有互惠的規定，就可以繼承不動產，如果沒有互惠的規定，就沒有辦法繼承不動產，可以繼承其他財產（或變賣不動產後繼承現金）。

3.國籍是中國大陸：

由於兩岸人民關係條例的規定，高中生母親只能繼承200萬元，其餘的財產由下一個順位的繼承人繼承，如果高中生的結婚被法院判決無效，也就是由高中生的同父異母兄弟姊妹繼承5億不動產。

4.遣返，可能是5億土地到200萬元的距離！

目前如果高中生母親將被驅逐出境（依新聞聲明內容），極可能被驅逐出境遣返中國大陸，到時候中國大陸是否就會回復高中生母親的國籍？

如果高中生母親回復中國大陸國籍，對於繼承的權利有很不利的影響…。

PS：根據內政部繼承登記法令補充規定，子女喪失國籍者，其與本生父母自然血親的關係並不會斷絕，因此對父母的遺產有繼承權，不過辦理繼承登記時，應注意《土地法》第十七條規定及第十八條有關外國人取得土地權利的限制。

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