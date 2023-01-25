為何許多投資書籍都無法讓人實質獲利？ 他：充斥著事後諸葛

【撰文・TAJ】

20幾年的投資經驗，看過的投資理財書籍超過百本，認真看過的股票書籍保守估計應該有六七十本以上。但令我感到失望的是，從未在這些書籍中找到黃金屋，其中不乏一些投資名宿的個人傳記。

我必須說：真正的投資高手不會透露他的致勝秘訣。像雪球這本傳記，巴菲特完全沒有傳授自己的真才實學。

我不否定那些暢銷股票書籍的價值，也許作者真的因此賺到缽滿盆滿，但是否同樣適用於一般股民，可以複製其投資法，我不以為然。也許短期來看是有點效果，長期下來則未必一直有效。

比較常見的是，大部分投資書籍只充斥作者的事後諸葛，不是自以為是的理論研究，就是看圖說故事。

為何我們找不到一本堪稱經典的投資書籍呢？我認為，倒不完全是作者的問題，追根究底還是股票市場充滿不確定性。因此，如果有書籍號稱可以打敗市場，千萬不要信以為真。

投資書籍依舊熱賣，顯現大眾對於財富的嚮往，然而可惜的是因此致富的人少之又少。

儘管當我們掏錢買書之前已經有此認知，但仍然會勇敢遞出鈔票，買的不是實質獲利，買到的是一個不斷落空的希望。

作者：TAJ

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：大部分的投資書籍令人失望