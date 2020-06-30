移民署 陳奕秀 助旅客見女兒最後一面

桃園機場為國門防疫第一線，所有服務楷模也都站在保護家園這邊，「我們是防疫國家隊，往前衝就對了！」 圖／桃園國際機場 提供

航廈，是家的起點，也是終點。桃園機場每位賓至如歸的旅客，背後都有默默付出的服務楷模員工，譜寫出一段段暖心故事....

孤寂的座椅上，老人抽抽噎噎的擦著止不下的淚水，不敢哭出聲。80歲的他，從大陸獨自來臺探望病危的女兒，卻因入臺證過期必須遣返回大陸。

這是他第一次飄洋過海出國，行李箱裡裝的，全是女兒愛吃的小零嘴、故鄉的醃菜，女兒嫁來臺灣後，一定很想念家鄉吧？他怎麼當父親的？怎麼會沒注意入臺證過期，這下可能見不到女兒最後一面了，他好氣自己，卻又不知道該如何是好。

桃園機場108年服務楷模—移民署國境事務大隊科員陳奕秀，當時剛就任半年，在桃園機場移民署入境管制區輪值，一位老翁提著行李，表情欣喜要入境，查驗證件時發現證件過期，依法無法入境需返回大陸，陳奕秀依規定按了求助鍵後，就請同事協助處理後續事宜。

一小時後，輪到陳奕秀休息10分鐘，她路過等待區長椅時，看見老翁哭紅了眼卻不敢作聲，心裡很不忍，便上前安慰「伯伯，回大陸後辦好證件就可以再來了，不要緊張。」

在這溫暖的關心之下，老翁突然放聲哭了，他抖著手打開行李，攤出一包又一包的家鄉醃菜，細數這是女兒愛吃的，女兒嫁來臺灣後父女倆已好久不見了。臺灣親家打電話說女兒病危，撐不過這幾天，他害怕這樣一折騰就再也見不到女兒最後一面。他好內疚又好害怕，自己怎麼會犯這樣的錯？

陳奕秀得知內情，立刻通報長官，站在人道立場聯絡各部門協助，最後這名旅客終於以「特急件」申請證件方式入境臺灣，老翁特地走到查驗檯，對陳奕秀鞠躬「謝謝，小姑娘，你救了我的命。」老父親，終於能送女兒最後一段人生路。

每次提起這段往事，陳奕秀總忍不住淚眼婆娑，「我很驕傲當時我雞婆了。」也成為她為旅客服務的力量來源。

機場入出境查驗證件時，難免遇到不理性甚至發脾氣的旅客，陳奕秀總會提醒自己，主動、積極，面對旅客問題多一點誠懇、將心比心，處理旅客問題多一點雞婆，爭取有無轉圜可能，針對結果多一點說明，讓旅客知道後續要做的安排，一切就可能會不一樣。

防疫期間，移民署查驗入出國證照忙翻天，初期疫情狀況不明，管制國家常有變化，陳奕秀和同仁要快速因應、確實查核；部分旅客刻意隱瞞旅遊史想闖關入境，或爭執離宣布禁止入境日期才差一兩天，要求放寬資格；還有臺灣旅客和大陸親友同行，陸籍旅客無法入境讀書或奔喪，旅客情緒常失控暴走。

陳奕秀表示，她和同仁能同理旅客感受，但疫情當頭不能有防疫破口，只能理直氣和、溫柔堅持，並透過各部門機構協調溝通，協助旅客解決問題，桃園機場身為國門防疫第一線，所有服務楷模也都站在對抗疫情、保護家園這邊，「我們是防疫國家隊，往前衝就對了！」

防疫期間，移民署查驗入出國證照忙翻天，初期疫情狀況不明，陳奕秀和同仁要快速因應、確實查核。 圖／桃園國際機場 提供

機場入出境查驗證件時，陳奕秀總會提醒自己，主動、積極，面對旅客問題多一點誠懇、將心比心。 圖／桃園國際機場 提供