感動萬分！出國遇軍演驚險轉機 日航送暖台乘客：都會等您們

中國大陸「圍台」進行實彈軍演，多家航空公司為了飛安緊急取消航班或調整航道，搭機乘客的行程難免受到影響。旅遊作家、私人旅遊俱樂部Le Orano執行長高睿騰昨（4）日搭日本航空飛往洛杉磯的班機就受到延誤，但也因此感受到日航令他難忘的暖心誠意。

「我被日本航空感動到了，到了日本，一樣的空氣、一樣的溫暖、一樣的台日友情。」高睿騰4日在臉書發文，描述了搭乘日航的過程。他表定中午12點從桃園機場飛往東京成田機場，再轉往洛杉磯，但正巧遇到中共解放軍開始軍演，日航決定先往台東飛，再加速朝日本前進，機長也發電報通知可能會延遲降落成田。

日航為了飛航安全，先從桃園飛往台東，再朝東京加速前進。 圖擷自 高睿騰臉書

由於原本的轉機時間只有1個多小時，又遇上延誤，時間變得非常緊湊，在抵達東京前，空服員一一向準備轉往洛杉磯的旅客致歉造成困擾，並告知降落後會優先下機，還特地跟高睿騰說「加油」打氣。

該班機最後延遲了50分鐘，等待轉機的乘客一下飛機就由地勤接手，帶領一行人一路飛奔，通過為來自台灣的旅客開的專屬安檢台、抵達遙遠的登機門，好不容易趕在登機程序結束前，順利刷到登機證。

接著令高睿騰感動萬分的是，上飛機時他聽到的第一句話不是例行的「歡迎登機」，而是「您辛苦了」（おつかれさまでした），然後說「Welcome aboard, you made it!」（歡迎登機，您成功趕上了！），機上廣播也以英文說明，來自台灣的接駁班機因航線調整延誤，導致延遲起飛，對所有旅客深感抱歉。

最後空服員甚至跑來跟高睿騰說，「我們都看到新聞了，很高興今天能夠服務您以及其他從台灣來的旅客，不用擔心，我們都會等您們的！」讓他感動到起雞皮疙瘩，直呼這是一次令他難忘的搭機體驗。

這篇搭機歷程也讓許多網友感動不已，「好感人的日航呀，太貼心了」、「日本人的服務真的讓人很感動」、「教科書等級的貼心服務」、「這真的是感動服務！一定會永生難忘的」、「真的很感動的故事！台日友好的見證從小地方就可以感受到」。

也有人認為由此事就可以看出兩個國家對台灣的明顯差異，「好朋友跟壞朋友的差別」、「在敵人中國欺負脅迫我們時刻，友人日本如此溫暖對待我們著實令人感激，台灣人平安加油」、「這不就是善良的人性嗎，某些強國人是不懂的」。