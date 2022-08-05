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獨／一票科技業巨擘出席 裴洛西訪台午宴談話內容曝光

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軍演威脅飛安？泰韓星和華航長榮等多架航班異動 桃機官網「整排掛取消」

聯合新聞網／ 綜合報導
中共軍演登場，交通部表示，將持續密切掌握海空域航機及船舶運行動態，並務必以航行安全為首要目標。桃園機場機坪示意圖。記者季相儒／攝影
中共軍演登場，交通部表示，將持續密切掌握海空域航機及船舶運行動態，並務必以航行安全為首要目標。桃園機場機坪示意圖。記者季相儒／攝影

中共解放軍因不滿美國眾議院議長裴洛西（前譯波洛西）來台灣參訪，4日起在台灣周邊六處海域同時舉行軍演，並對台灣周遭海、空領域發射11枚東風飛彈，使得航空業受到影響。據了解，4日至6日泰國航空、大韓航空、韓亞航空、新加坡航空等都宣布相關航班取消訊息；台灣的中華航空、長榮航空、星宇航空等也在今(5)日有多班航空取消。

昨(4)日異動航空公司包括泰國航空航班取消、韓亞韓空則將航班提前至軍演前的上午10點起飛、新加坡航空取消5日航班、日籍航空則採取「繞行」策略繼續航班運作。雖無法確認是否為軍演影響，但根據今天桃園機場官網資料顯示，包含中華航空、長榮航空、大韓航空、星宇航空、達美航空、酷航、皆有多班航空取消。

今天桃園機場有多班航班取消。圖擷自桃園國際機場官網
今天桃園機場有多班航班取消。圖擷自桃園國際機場官網

交通部長王國材表示，為保持陸、海、空運輸暢通和安全，交通部已有相關因應準備措施，交通部也將持續密切掌握海空域航機及船舶運行動態，並務必以航行安全為首要目標。

軍演 華航 長榮

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