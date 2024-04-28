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打過防疫這一仗…餐飲業者戴罩 消費者有安全感

聯合報／ 記者余采瀅趙容萱鄭朝陽／連線報導
強制戴口罩令雖逐漸走入歷史，許多人習慣戴著口罩各有考慮，民眾認為餐飲業持續戴著口罩最受好評，「對餐飲衛生很有安全感」。圖／聯合報系資料照片
強制戴口罩令雖逐漸走入歷史，許多人習慣戴著口罩各有考慮，民眾認為餐飲業持續戴著口罩最受好評，「對餐飲衛生很有安全感」。圖／聯合報系資料照片

新冠肺炎疫情常態化，國人生活回歸正常，強制戴口罩令雖逐漸走入歷史，但走在大街小巷，戴口罩的人仍隨處可見；許多人習慣戴著口罩各有考慮，民眾認為餐飲業持續戴著口罩最受好評，「對餐飲衛生很有安全感」。

在餐飲服務業打工的李姓學生說，疫情過後，口罩已成為餐飲業的必備品，戴口罩可以防止送餐時的飛沫傳染，給消費者良好感受。上班族劉小姐也說，現在去餐館，會挑服務人員還戴著口罩的場所消費，這給消費者安全感，希望他們就一直戴著，別拿下來了。

在媒體上班的林小姐也習慣戴著口罩，除了避免被傳染流感等疾病，常常趕著出門來不及化妝，口罩就成了最佳掩護，省下時間與買化妝品。

目前不少幼兒園仍規定入園要戴口罩，書包裡得攜帶備用口罩，入園第一件事，小朋友就是主動把口罩戴上，弄濕了才能替換。

潘姓家長說，新冠疫情爆發前，就算感冒也不見得會戴口罩，但疫情後全民防疫常識提升，儘管疫情已經常態化，但出門仍習慣戴口罩，避免自己被病毒傳染，也保護家中老父、老母與小孩。

林姓家長表示，家裡有六歲以下幼兒，現在是腸病毒流行期，加上還有新冠、流感病毒威脅，出入公共場合還是乖乖戴上口罩，避免把病毒帶回家，傳染給小孩。

另一鄭姓家長和兒子至今沒打過新冠肺炎疫苗，他說，當初考慮兒子還小，不想冒接種疫苗的風險，決定一路戴口罩結合衛生習慣防疫，久了也很習慣了，兩年多來確實沒生什麼病，或許就是口罩的功勞。

COVID-19 口罩 新冠肺炎 流感病毒 疫情 餐飲業

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