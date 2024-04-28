1片平均比疫前貴1元 平價口罩時代回不去了

醫用平面式口罩五十片裝在新冠疫情前每盒約一百元，一片約二元；在疫情高峰飆到二九九元高價還缺貨，疫後跌至每盒一百五至二百元，一片仍在三元以上。消費者質疑口罩價格為何降不回疫情前？業者說，原物料、工資、電費上漲墊高成本，「平價口罩時代回不去了」。

中部口罩業者表示，外界以為疫情期間政府組國家隊全面徵用口罩，每片從兩元賣到五元，覺得業者「賺翻了」，事實上並沒有發「國難財」。業者說，政府當時「送機台、換口罩」，出資找到九十二部口罩製造機台給廠商使用，並出面管控不織布等原料，獲補助廠商在徵用期間每部機台須至少產生五百萬片，其中一百廿萬片無償交給政府，三百八十萬片以每片二點五元賣給政府。徵用期間，政府派軍人到口罩工廠廿四小時支援生產，也有防疫人員駐守，每批口罩都由警車一路護送以防搶奪。

另有業者表示，當時全民搶口罩，曾喊到每片十元、十五元仍一片難求；部分沒加入國家隊的業者會在深夜摸黑把口罩搬上貨車，交給可信任通路，以每盒兩、三百元出售，很快就搶購一空，發了一筆小財。

外界質疑國家隊業者以每片二點五元賣給政府，為何政府五元賣給民眾？前疫情指揮中心成員指出，政府向業者收購，由郵局負責物流，派車向業者收口罩送到倉儲，再配送到各地藥局，精算物流、倉儲費，一片口罩約二點五元，才以一片五元賣給民眾。

中部口罩業者指出，口罩的熔噴不織布疫情前每噸約二千八百美元，疫情時飆到每噸五萬六千多美元，廠商不見得搶得到，現已回到約五千美元，其他外層紡黏不織布、內層親水不織布價格雖變動不大，但口罩材料成本已翻倍；加上四年來四度公告調整基本工資，漲兩次電價，都反映在口罩成本。