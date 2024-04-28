產量大崩8成5…口罩國家隊600廠 疫後剩不到百家

新冠肺炎疫情期間口罩曾一片難求，政府徵用民間口罩，帶動業者加入「口罩國家隊」擴大生產，國家隊最高峰有六百家口罩工廠，日產六千萬片；如今疫情尾聲，口罩工廠相繼關門退場或縮減產線，只剩不到一百家，日產量下滑八成五，只剩一千萬片，不少員工被迫裁員轉行。

口罩業者估計，疫情期間，全台口罩廠勞工數約三萬人，疫後訂單減少，工廠不得不裁員；有國家隊工廠裁員三成人力，也有從八十人裁到只剩到十四人，減幅八成。

官方統計二○二○年三月政府增加九十二條口罩生產線，後續再徵用民間廿二條生產線，讓台灣口罩每日總產量最高衝到六千萬片，讓政府能在國際喊出「Taiwan Can Help」的口罩外交。

口罩國家隊起落 製表／袁志豪

中華民國醫療器材商業同業公會全聯會理事長陳堯濱說，疫情期間，政府緊急授權民間生產口罩，紡織和工程機械業者都買機器設備投產，隨著疫情緩和及停止授權，當初跑短線的業者都已下車，只剩原本有衛福部許可生產證照的口罩廠繼續做，現在口罩產量僅疫情高峰期的百分之十二至十四，減幅很大。至於設備大多降價出售同業，或轉賣到東南亞，只有少數不願減價拋售者閒置機台，保持觀望。

口罩大廠ＣＳＤ中衛表示，疫情高峰期年營業額達七點八億元，去年疫情進入尾聲，營業額減少三成多、達五億元，但仍比疫情前還高，顯示口罩已成日常必備品，產線並未減少；員工也恢復正常作業，不必像疫情時連過年都在加班。

彰化陳姓口罩業者說，中大型國家隊廠商有固定客源，疫情高峰期日產能二百萬片，現在則是月產量二百萬片，還開發繃帶等醫材，以維持營運。也有工廠獲利退場結束營業，賣掉機台、資遣員工。賴姓業者說，他是找其他訂單維持產能，有些業者還在銷庫存，也有人有訂單才會做。

雲林口罩廠和拓環保科技公司七年前附設庇護工場生產口罩，提供六名身障人士工作機會，疫情期間，庇護工場一夕暴紅，天天大排長龍買口罩，產線也忙個不停，業務經理程博彥當時受訪曾說「希望疫情過後，大家還能記得我們」。如今疫情逐漸遠去，那句「記得我們」依稀迴盪，庇護工場門口早已門可羅雀。

程博彥說，疫情前買氣和現在差不多，員工也不以為意，所幸民眾逐漸養成就醫、出入公共場所戴口罩習慣，庇護工場訂單雖大幅下降，但不至於賠錢，身障員工的生活不受影響。