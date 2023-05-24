稅額試算書金額是零 國稅局汐止所：也要回覆確認

綜合所得稅開始申報，時間一直到5月31日為止，而針對收到稅額試算書的納稅義務人，國稅局汐止稽徵所提醒，只要資料沒有問題，就可以進行繳稅，不過，要特別注意，如果金額是零，不補不退的話，一樣得要進行確認的動作，才算完成申報。

綜合所得稅期限一直到5月31日今年沒有再延長，時間進入倒數，位在汐止行政中心十樓的報稅人潮也越來越多，除了提醒多多利用網路或是手機報稅，針對最近不少民眾詢問怎麼沒有收到稅額試算書，國稅局汐止稽徵所主任連素華表示，很多民眾都在問沒有收到稅額試算書怎麼辦？沒有收到可能是屬於不符合稅額試算的申報戶，要提醒納稅義務人務必在5月底前也是要完成申報。

沒有收到稅額試算書，有疑問打電話詢問之外，一樣要在期限內完成申報，至於收到稅額試算書的民眾，確認試算結果沒有問題，繳稅方式也很多元，可以直接到便利商店繳稅就算完成申報，或是信用卡、電子支付帳戶等等，其中特別提醒的是，如果應納稅額為０的案件，也就是不補不退，還是得要完成申報手續。

連素華指出，如果有收到稅額試算書，是屬於不補不退的案件，也務必在5月底前完成回覆確認的動作，才是完成申報，另外，如果是屬於收到稅額試算通知書繳稅案件，只要在5月底前完成繳稅的動作，就是完成申報了。