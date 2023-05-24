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報稅倒數 國稅局淡水所籲線上報稅方便又省時

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
國稅局也呼籲還沒有申報的納稅義務人，趕快申報，在家用網路報稅也可以省時又方便。 圖／紅樹林有線電視提供
國稅局也呼籲還沒有申報的納稅義務人，趕快申報，在家用網路報稅也可以省時又方便。 圖／紅樹林有線電視提供

每年五月就是民眾的報稅季節，北區國稅局淡水稽徵所請民眾多加利用「手機報稅」、「網路申報」在家完成申報，而今年報稅截止日期到五月三十一日，也就是下星期，國稅局也呼籲還沒有申報的納稅義務人，趕快申報，在家用網路報稅也可以省時又方便。

北區國稅局淡水稽徵所股長林美慧表示，在家報稅有六大登入方式，包括已經註冊的健保卡、自然人憑證、金融機構或財政部核發的金融憑證、行動電話認證以及戶口名簿戶號，都可以在家用網路申報。

北區國稅局淡水稽徵所表示，呼籲民眾多加利用「手機報稅」、「網路申報」鼓勵民眾在家報稅，財政部還有「在家ｅ報稅 好禮大FUN送」的抽獎活動，獎項有在家網路報稅獎、手機報稅加碼獎及E化繳退稅加碼獎，獎金最高20萬元，只要在家自行以網路報稅、手機報稅或符合稅額試算線上回復確認完成申報者即可參加抽獎。

淡水 財政部 國稅局 手機 報稅

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