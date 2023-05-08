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她怨幫公司代墊採購費薪水竟被多報20萬 過來人曝：有做假帳疑慮

聯合新聞網／ 綜合報導
報稅示意圖。圖/ingimage
報稅示意圖。圖/ingimage

報稅季來臨，許多上班族開始計算自己年度報稅金額，不過日前有位女上班族困擾表示，去年常常幫公司代墊採購的費用，沒想到報稅時發現，代墊的金額被跟著薪資一併計算，等於虛報了20多萬，讓她急發問「我這樣會不會申請補助沒過？因為薪資超過門檻」。

一名網友在Dcard發文表示，她常常要幫公司代墊採購用的花費，結果今年報稅時發現，之前代墊的金額跟著薪資一起被計算，等於說之前她代墊了多少錢，繳稅時就虛報了多少，而且虛報的金額高達20萬元。

原PO指出，原本她的薪資介於是否要繳稅的門檻，現在直接被計算年薪60萬得繳稅，讓她急得發問「有沒有人遇過類似問題？雖然公司說會給我多繳的稅金，但很怕影響到未來跟政府申請的補助」。

對此，有過來人表示「奇怪，這是你們會計的問題，妳這些明明算是費用，怎麼會變成收入，如果公司這樣做，算是報假帳了」、「除非妳公司不是用員工代墊款的方式給妳，而是一個月給妳一筆錢讓你購買物品，才有可能通報員工所得，不然這就是公司報錯了，趕快去跟人資確認薪資多少，快請負責的會計去更正申報」、「代墊費用絕對不是薪資喔，薪資單算一下報稅金額跟應稅金額差多少，再看看公司要給你多少錢繳稅，不要讓自己虧到了，記得保留證據。但你扣繳憑單應稅金額變高，辦卡辦房貸會方便很多就就是了」。

薪資 報稅 Dcard

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