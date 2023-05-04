明明有在工作！她不解自己「綜合所得總額為0」 內行人解釋了

2023年的報稅季從5月1日開始，至5月31日結束，但還是有些民眾搞不懂計算方式。日前一名女網友在網路上發文，不解自己的綜合所得總額為什麼是0，而貼文曝光後也掀起討論，有內行人熱心解釋了。

日前一名女網友在Dcard上以「報稅所得稅為0」為題發文，她指出自己目前明明有在工作，但綜合所得總額卻是0，打去詢問客服人員後，對方表示公司沒有申報，但同事的所得稅卻不是0。對此，原PO困惑詢問大家，「這種情況真的是公司沒有申報，所以所得稅為0嗎？這樣會有什麼影響嗎？」

原PO不解自己的綜合所得總額為什麼是0。圖擷自Dcard

貼文底下吸引大量回應，有內行人熱心解釋，「妳全年薪資所得，有超過薪資扣除額207000嗎？如果沒有超過，就會顯示0」、「有一個薪資扣除額啊，系統這次直接先扣掉那個207000，才會=綜合所得總額。換句話說，妳半年左右的薪水低於207000，看妳要不要順便換個工作，感覺薪資太低了」、「那是已經扣掉207000了，是0就代表妳沒領超過207000」。

也有網友提到，「我今年要繳23萬，嗚嗚」、「我今年總共繳60多萬，還是已經撫養5個人…」、「我主管有房貸、2個年幼小孩要養，還有報一個爸爸扶養，扣掉股利聽說還要繳150幾萬」、「提醒一下，就算是0元還是要申報」、「這樣很好啊，不用報稅，虧的是公司，他們付給你的薪資沒辦法抵稅」、「我是家裡打工的底層，沒在報收入但可以領股利退稅，還是有一點安慰」。