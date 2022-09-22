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「0+7」規畫將公布 王必勝：10月中旬以前 最晚10月15日

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
指揮中心指揮官王必勝今透露，最快今天會公布邊境0+7規畫，預計10月中旬以前上路。記者黃仲明／攝影
指揮中心指揮官王必勝今透露，最快今天會公布邊境0+7規畫，預計10月中旬以前上路。記者黃仲明／攝影

全球防範新冠肺炎近3年，國人引頸期盼邊境何時開放「0+7」。外傳「0+7」即將上路，只剩公布時間未定。指揮中心指揮官王必勝今早上接受媒體人周玉蔻電台「新聞放鞭炮」專訪說，「0+7開放的時程應該會落在10月中旬以前」，0+7的後七天自主管理也會更加鬆綁。

王必勝今接受專訪一開頭就表示，今早上行政院討論過後，會後記者會上後可能會公布「0+7」的規畫，但時間點上未明朗，僅透露會在「10月中旬以前」，最晚10月15日，強調仍要「再觀察疫情一周」。

「0+7」政策上路後，後面七天自主防疫也將同步調整，王必勝說明，先前自主防疫不能外出用餐、搭乘大眾交通工具，但這樣的限制，對觀光來講就沒有意義，因此這部分也會大幅度鬆綁。

對於外傳可能要選10月10日國慶日上路，王必勝說，沒有考慮這方面，指揮中心用專業的部分（規畫）。

指揮中心預計下周宣布0+7開放日期，王必勝說，不會是10月1日，我們會做綜合判斷，也請專家一起幫我們看，專家諮詢小組召集人張上淳也開了專家會議對這件事情做研究，會議上專家都認為要走向開放，可是要在國內疫情可控、趨勢向下的情況之下找時間點，我們依據專家建議找時機。

王必勝說，我們有66國互惠免簽，外交部是在分成兩階段在恢復，前面已經恢復54國，後面會再把剩下的都恢復。現在進來都是免簽。對於沒有互惠免簽的國家，我們會開放「一般社會訪問及觀光」，等於世界各國都可以來我們台灣。中國部分會請陸委會再做評估。

關於口罩令何時解除，王必勝說，國人配合度高，簡單又有效的防疫方式，會比較晚解除口罩令。現在是都要戴，某些情況可以不戴，未來疫情趨緩，「我們會說都不用戴，什麼情況要戴，都會講清楚」，這樣方式慢慢進行，口罩對於新冠肺炎、流感都有保護效果，但大眾捷運系統、密閉空間是都一定要戴。

新冠肺炎 COVID-19 王必勝 開放邊境

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