新加坡創新玩法！組屋隱藏咖啡館、衝浪．滑雪．滑板三合一景點

新加坡創新玩法！新加坡旅遊局推出「Made in Singapore 就在新加坡」品牌活動煥新，藉由顛覆以往的創新玩法吸引旅客出發獅城，例如首創衝浪、滑雪、滑板三合一景點、"Zero to Hero"食物永續性漫遊、組屋的隱藏咖啡館等。

新加坡新體驗，在聖淘沙心之音中享受獨特的島嶼漫步。圖片來源｜新加坡旅遊局

近來台灣旅客造訪新加坡人數遽增，並發掘更多的玩法與新景點。新加坡旅遊局大中華區首席代表兼執行署長潘政志表示，疫後開放至今已經邁向第二年，台灣是新加坡旅遊重點市場，截至2023年底為止，台灣旅客赴新加坡旅遊人數達329,060人，入境旅客人數與2019年相比已恢復77%，有望在今年繼續成長；本次品牌活動煥新延續了「心想獅城」的品牌理念，為新加坡旅遊市場注入嶄新活力，旨在推動新加坡成為台灣旅客的首選旅遊目的地，鼓勵旅客透過多元深度玩法，以全新視角體驗驚奇無限的獅城魅力、玩轉新加坡。

新加坡旅遊局大中華區首席代表兼執行署長潘政志(左)、2023年台灣米其林指南三星餐廳JL Studio主廚林恬耀Jimmy。圖片來源｜新加坡旅遊局

「Made In Singapore 就在新加坡」品牌活動煥新，期望將新加坡日常場景以創新視角呈現，鼓勵旅客發揮想像力，盡情探索未知的新加坡，此次品牌活動煥新共推出三個主題，分別是感受「大自然中的城市」；享受「活力四射和創意綻放」的城市能量及沉浸在「多元文化薈萃」的迷人色彩中，全方位帶給台灣旅客獅城的百變魅力。

在新加坡出生長大的米其林三星主廚林恬耀Jimmy也開心地表示，很榮幸有這個機會，與大家一同分享新加坡旅遊局全新推出的品牌活動煥新，身為一個Made In Singapore的道地新加坡人，真的很高興看見新旅局這次帶給大家的旅遊新概念，讓大家以更多元的視角，認識這個處處充滿驚奇的城市。

全「新」體驗三大主題 探索獅城魅力

大自然中的城市 就在新加坡

新加坡以其對環境的關注和保護而聞名，素有「花園城市」美稱，不僅擁有現代化的建築和繁華的商業大樓，還融合了綠意美景，為居民和遊客提供了獨特的生活體驗，無論從可持續餐廳到自然保護區或健行步道，都擁有豐富的自然景觀及永續概念，例如濱海花園城市或星耀樟宜的雨漩渦，甚至可以來一場 "Zero to Hero"食物可持續性的城市漫遊，像本地人一樣走訪城中的傳統市場，並學習如何減少食物浪費。若想增加一些療癒身心的行程，可以在XIU（休）Nature Connections提供的森林浴與自然療法中獲得沉浸式體驗。

The Palawan 美食餐車。圖片來源｜新加坡旅遊局

活力創意遊 就在新加坡

除此以外，新加坡這座充滿活力與創意能量的城市，更藉由多種不同形式的創意旅遊體驗，讓獅城之旅不同尋常，包括體育、娛樂、藝術和音樂等多元領域。例如由香格里拉集團經營的The Palawan @ Sentosa所提供的豐富海濱娛樂項目、西樂索海灘的Tipsy Unicorn海灘俱樂部以及在烏節路由The Ride Side打造的亞洲首個衝浪、滑雪、滑板三合一景點TRIFECTA等，使旅客盡情享受活力綻放；而一年一度，由新加坡國家藝術委員會(National Arts Council) 主辦的新加坡藝術週（SAW），更使新加坡成為藝術與創意的樞紐，匯集多元藝術活動與作品，完美展現了新加坡創意及藝術能量。

中峇魯壁畫。圖片來源｜新加坡旅遊局

文化薈萃 就在新加坡

與此同時，新加坡的多元文化薈萃，更使整座獅城洋溢著獨特的神祕色彩，從不同特色的美食文化，到多樣化的建築風格，帶領旅客體驗一場前所未有的新加坡旅行，感受文化與熱情的碰撞，好比以新加坡尋常人家組屋為主題的隱藏咖啡館Lou Shang（樓上）體現了居民的生活文化及特色，而即將舉行的亞洲動漫展（Anime Festival Asia）、新加坡國際動漫展 (Singapore Comic Con) 、Zoukout音樂節等大型活動，更是展現新加坡對於文化多樣性的包容，使旅客們在新加坡，能夠隨時隨地、無時無刻的體驗多元文化的迷人魅力。

飛禽公園為亞洲最大飛禽樂園之一。圖片來源｜新加坡旅遊局

新加坡 全新景點/創新體驗

新開放飛禽公園 萬態西區品嘗小吃

新開放的飛禽公園（Bird Paradise）是亞洲最大的飛禽樂園之一，共有400多個品種的3,500多隻飛禽。飛禽公園位於萬態野生動物世界內，擁有10個主題區，其中包括8個大型戶外鳥舍，讓遊客可以了解來自世界各地的不同生物群體。

萬態西區是毗鄰飛禽公園的公共區域，在這裡遊客可以盡情享受各種餐飲服務。遊客可以前往本地人氣冰淇淋店Birds of Paradise，品嚐以植物為靈感的甜點和小吃，也可以前往由龍蝦堡專賣店Luke's Lobster、甜點店Leckerbaer及糕點店Mr Holmes Bakehouse共同經營一個多元概念旗艦店。

新加坡首個浮動水上樂園HydroDash。圖片來源｜新加坡旅遊局

聖淘沙（Sentosa）The Palawan

首個浮動水上樂園

香格里拉集團旗下的The Palawan @ Sentosa位於聖淘沙，它重新定義了海灘生活方式和娛樂項目，擁有本區域內首個室內遊戲化電動卡丁車HyperDrive、新加坡首個浮動水上樂園HydroDash、18洞迷你高爾夫球場、兩個獨特的海灘俱樂部和10輛美食餐車。

除了The Palawan之外，遊客未來也能期待在聖淘沙心之音(Sentosa Sensoryscape)中享受獨特的島嶼漫步，這是一種從早到晚，以親近自然花園為特色的多感官體驗；遊客還即將可以在新加坡首家純別墅度假村－萊佛士聖淘沙水療度假村，盡情享受健康療養服務。

餐飲品牌Tipsy Collective旗下的Tipsy Unicorn海灘俱樂部也於7月正式開幕。 Tipsy Unicorn海灘俱樂部佔地1萬9,000平方英尺，位於西樂索海灘，有酒吧、現場樂隊、休息室、健身設施等。

今年6月正式開幕的烏節泛太平洋酒店。圖片來源｜新加坡旅遊局

烏節路

烏節泛太平洋酒店 新地標飯店

烏節路（Orchard Road）正從購物街演變為遊客必訪的時尚生活體驗區。今年6月正式開幕的烏節泛太平洋酒店是這裡的地標飯店，有四個以大自然為主題，各具特色的露台。同期開幕的還有亞太地區最大的希爾頓旗艦酒店－新加坡首家鉑爾曼酒店，而COMO Metropolitan Singapore亦於COMO Orchard盛大開幕。除了飯店外，COMO Orchard還開設了亞洲首家由世界知名糕點大師Cédric Grolet主理的甜點店。該店以以水果和花卉為靈感創作的精緻糕點聞名遐邇，新加坡店內還有獨家菜單，包括火龍果形狀的甜點和特別茶飲菜單。

還有其他令人興奮的項目，由The Ride Side打造的亞洲首個衝浪、滑雪、滑板三合一的綜合玩樂設施TRIFECTA於2023年10月28日在索美塞正式啟用。

XIU（休） Nature Connections森林浴體驗。圖片來源｜新加坡旅遊局

健康和養生體驗

新加坡式森林浴、睡眠冥想

想要尋求具有新加坡特色的健康養生體驗的遊客，可以在XIU（休） Nature Connections 提供森林浴與自然療法中獲得沉浸式體驗。 該公司在市區各地提供有嚮導的森林浴體驗，如生態之旅（Ecotours）和睡眠冥想課程（ Sleep-based Meditation Classes）。

以新加坡組屋為主題的隱藏咖啡館Lou Shang （樓上）彩虹煎餅。圖片來源｜新加坡旅遊局

美食體驗

「星」式美味 組屋隱藏咖啡館Lou Shang

想要品嚐新鮮美食或在獨特的環境中用餐的旅客，可以前往新加坡泛太平洋酒店新開的雞尾酒吧PLUME，享用一杯以當地鳥類為創作靈感的特色飲品；或者走進以新加坡組屋為主題的隱藏咖啡館Lou Shang （樓上），享用融合了在地口味的美味菜餚。

喜歡瑞典餐飲集團Frantzen Group旗下米其林三星餐廳Zen的美食家們，也一定會對新開幕的 Brasserie Astoria首家海外分店感興趣。這家Brasserie Astoria坐落在維多利亞劇院及音樂廳內，在動人的音樂聲中，餐廳透過桌邊烹飪餐車和桌邊服務，將充滿懷舊風的西餐儀式感帶回新加坡。

「Zero to Hero」食物永續之旅，走訪城中的菜市場，學習如何減少食物浪費。圖片來源｜新加坡旅遊局

城市漫遊

「Zero to Hero」走訪菜市場

遊客可以參加Tribe Tours的「Zero to Hero」食物永續之旅，走訪城中的菜市場，學習如何減少食物浪費，將「醜食(Ugly Food)」化為堆肥。

想要探索小眾私房旅行計畫的遊客，可以參加Indie Singapore旅行社的Hush芽籠夜間美食團。在那裡，遊客可以品嚐令人垂涎的美食，發掘這裡有趣的歷史和文化背後蘊藏的秘密和故事。

新加坡旅遊局官網：www.visitsingapore.com

欣傳媒 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/300717